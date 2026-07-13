Составлено ИИ-Ассистентъ

Включение дочерних структур «Роснефти» (MOEX: ROSN) в перечень организаций, которые могут самостоятельно определять объем раскрываемой информации, является частью более широкой тенденции последних лет, связанной с адаптацией российской экономики к «недружественным действиям» иностранных государств. Ранее, уже в марте 2022 года, был выпущен указ президента Владимира Путина, который предусматривал передачу значительных полномочий по определению объема раскрываемой информации структурам «Газпрома», в частности «Газпром нефти», а также «Газпром энергохолдингу». Это решение было мотивировано необходимостью защиты интересов компаний и минимизацией рисков в условиях санкционного давления.

Эта мера является одной из специальных экономических мер, введенных в ответ на действия ряда стран и компаний, которые власти расценивают как недружественные. Подобные указы также регулировали порядок сделок с активами иностранных компаний в России, например, с активами американской Caterpillar, и даже продлевали запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов в условиях действия потолка цен, введенного странами Запада. Целью таких действий является поддержание энергетических проектов, защита их от незаконных санкций и недобросовестных действий со стороны иностранных компаний.