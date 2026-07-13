Путин разрешил морскому терминалу и НПЗ в Туапсе не раскрывать информацию
Путин разрешил активам «Роснефти» самим определять объем раскрываемой информации
Часть структур «Роснефти» (MOEX: ROSN) добавлена в перечень субъектов, которые наделены правом самостоятельно определять состав и объем раскрываемой информации. Соответствующий указ президента России был опубликован на портале правовой информации.
Морской порт в Туапсе
Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ
Согласно документу, в список включены следующие ООО:
- «РН-Морской терминал Туапсе»,
- «РН-Туапсинский НПЗ»,
- «РН-Краснодарнефтегаз»,
- «РН-Аэро» в Москве,
- «РН-Морской терминал Находка»,
- «РН-Пурнефтегаз» в ЯНАО,
- «РН-Юганскнефтегаз».
Также в список вошли кубанские АО «Нефтегазтехнология-Энергия» и ООО «Базовый авиатопливный оператор», уральское АО ТЗК «Кольцово», петербургское ООО «Топливозаправочный комплекс Пулково» и ижевское ООО «Удмуртэнергонефть».
В 2023 году Владимир Путин разрешил ПАО «НК “Роснефть”» самостоятельно определять объем и состав раскрываемой информации. Решение было мотивировано необходимостью защиты интересов компании и минимизации рисков из-за недружественных действий со стороны иностранных государств. При этом нераскрываемые данные должны направляться в Банк России.
Включение дочерних структур «Роснефти» (MOEX: ROSN) в перечень организаций, которые могут самостоятельно определять объем раскрываемой информации, является частью более широкой тенденции последних лет, связанной с адаптацией российской экономики к «недружественным действиям» иностранных государств. Ранее, уже в марте 2022 года, был выпущен указ президента Владимира Путина, который предусматривал передачу значительных полномочий по определению объема раскрываемой информации структурам «Газпрома», в частности «Газпром нефти», а также «Газпром энергохолдингу». Это решение было мотивировано необходимостью защиты интересов компаний и минимизацией рисков в условиях санкционного давления.
Эта мера является одной из специальных экономических мер, введенных в ответ на действия ряда стран и компаний, которые власти расценивают как недружественные. Подобные указы также регулировали порядок сделок с активами иностранных компаний в России, например, с активами американской Caterpillar, и даже продлевали запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов в условиях действия потолка цен, введенного странами Запада. Целью таких действий является поддержание энергетических проектов, защита их от незаконных санкций и недобросовестных действий со стороны иностранных компаний.