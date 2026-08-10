Arab News: на тонущем у побережья Омана танкере произошла утечка нефти

На танкере Caroline Bezengi, тонущем у юго-западного побережья Омана, зафиксирована утечка нефти. Об этом сообщает Arab News со ссылкой на спутниковые снимки. По оценке экспертов, к 7 августа разлив нефти охватил почти 800 кв. м и затронул охраняемую природную зону в Аравийском море.

Как уточняет издание, танкер Caroline Bezengi длиной 247 м в мае вышел из порта Новороссийск. Судно находится под санкциями и может переводить почти 1 млн баррелей нефти. 8 июня судно отправило сообщение о взрыве на борту. Что послужило причиной взрыва, неизвестно. Правительство Омана на прошлой неделе пообещало отреагировать на инцидент. Пока неясно, проводятся ли спасательные или поисковые работы.

Суда регулярно подвергаются атакам в Ормузском проливе. 8 августа в 18 км к востоку от Омана было обстреляно очередное судно. На борту начался пожар, его удалось потушить. МИД ОАЭ заявил, что это судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC, которое шло транзитом через Ормузский пролив. Эмиратская сторона обвинила в нападении Иран.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Правила ормузского движения».