Квоты с поправкой на отрасль

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает смягчить условия эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в рамках федпроекта «Чистый воздух». По мнению бизнеса, следует отказаться от требования по сокращению выбросов на 50% для энергокомпаний, а также повысить гибкость системы в целом. Эксперты поддерживают идею дифференцированного подхода, но к исключению из квотирования отдельных объектов относятся с осторожностью — эксперимент охватывает территории городов в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

РСПП направил главе Минприроды Александру Козлову свои предложения по изменению закона о проведении эксперимента по квотированию выбросов в рамках федпроекта «Чистый воздух» (письмо есть у “Ъ”). Напомним, в 2026 году завершается первый этап эксперимента «Чистый воздух» в 12 крупнейших промышленных городах, где требуется снизить выбросы на 20% к уровню 2017 года. С 2023 году стартовала вторая волна эксперимента — подключилось 29 городов, в которых загрязнения к 2036 году должны сократиться вдвое к уровню 2020-го. Промышленники «новых» городов должны сократить выбросы на 50% — для них устанавливаются квоты выбросов загрязняющих веществ. За их превышение планируется ввести оборотные штрафы.

Прежде всего РСПП предлагает сделать исключение для энергокомпаний—участников эксперимента и не требовать от них сокращения выбросов на 50% из-за значительной финансовой нагрузки (объем необходимых для выполнения квот вложений оценивается в 1,5 трлн руб.) при небольшом экологическом эффекте. Так, по мнению бизнеса, необходимо освободить от квот новые генерирующие мощности (введенные после 2020 года) энергетических предприятий.

Также РСПП предлагает сделать систему квотирования более гибкой — например, разрешить выполнять квоты за счет мероприятий на других объектах (включая транспорт и ЖКХ) или через компенсационные проекты, а также ввести механизм зачета снижения выбросов одного вредного вещества вместо другого. Кроме того, бизнес настаивает на проведении обязательной экономической оценки затрат на очистку. Целевые показатели для городов, полагают в объединении, должны устанавливаться с привязкой к реальному качеству воздуха, соблюдению гигиенических нормативов качества воздуха в контрольных точках, а также с учетом реального вклада каждого предприятия в загрязнение. Также РСПП предлагает закрепить в законе право правительства устанавливать особенности квотирования для отдельных отраслей.

Первый зампред комитета РСПП по экологии и климатической политике Сергей Твердохлеб пояснил “Ъ”, что бизнес вложил в природоохранные мероприятия в 12 городах более 800 млрд руб., при этом экономическую эффективность текущего подхода еще предстоит оценить. По его словам, в рамках первого этапа экономическая обоснованность мероприятий по сокращению выбросов не принималась во внимание — «зачастую выбирались не те мероприятия, которые могли с меньшими затратами сократить больше выбросов, а те, которые проще проконтролировать».

Как сообщили “Ъ” в Минприроды, общее снижение выбросов в 12 городах уже составило 744,3 тыс. тонн, или 21,15% — фактически цели федпроекта выполнены. «Чистый воздух», добавляют в ведомстве, «постоянно совершенствуется» — например, в перспективе планируется рассматривать в качестве квотируемых только те вещества, которые создают риски для здоровья людей. В Росприроднадзоре отметили, что для последующей актуализации нормативной базы по итогам первого этапа эксперимента необходимо провести комплексный анализ правоприменительной практики.

Как отмечает партнер практики устойчивого развития ДРТ Тимур Турсунов, стремление бизнеса защититься от штрафов логично — «наказывать компании без оценки фактического вклада в загрязнение и динамики выбросов несправедливо». Замдиректора группы операционных рисков и устойчивого развития Kept Андрей Макаров соглашается, что дифференцированный подход к установлению квот для различных отраслей нужен — например, энергетическая отрасль завязана на потребности сетевых абонентов и в большинстве случаев не имеет потенциала по снижению выбросов за счет генерации. По мнению гендиректора «ENV-Консалтинг» Ирины Деминой, к идее исключения отдельных объектов из квотирования нужно относиться с осторожностью, так как «эксперимент охватывает территорию целиком и требует учета всех источников».

Анна Королева