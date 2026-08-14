После разлива мазута Роспотребнадзор проверил и открыл более 100 пляжей Анапы

Роспотребнадзор согласовал работу 109 пляжей Анапы. Еще три проходят экспертизу. Об этом сообщила пресс-служба правительства после заседания главы МЧС Александра Куренкова по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

В Анапе завершена отсыпка пляжей, которые затронуло ЧС. Ответственные службы следят за ситуацией в акватории Черного моря, у побережья Краснодарского края и Крыма. Новых выбросов нефтепродуктов на побережье не обнаружено, отметили в пресс-службе. В ликвидации последствий разлива участвуют 758 человек с привлечением 186 единиц техники.

Пляжи Анапы были признаны небезопасными после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в декабре 2024 года. Тогда в воду попало около 2,4 тыс. т нефтепродуктов. Пляжный сезон в Анапе впервые после ЧС открылся в июне 2026 года. По данным правительства, с начала работ было очищено больше 3,6 тыс. км береговой линии и собрано свыше 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта.