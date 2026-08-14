После разлива мазута Роспотребнадзор проверил и открыл более 100 пляжей Анапы
Роспотребнадзор согласовал работу 109 пляжей Анапы. Еще три проходят экспертизу. Об этом сообщила пресс-служба правительства после заседания главы МЧС Александра Куренкова по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.
В Анапе завершена отсыпка пляжей, которые затронуло ЧС. Ответственные службы следят за ситуацией в акватории Черного моря, у побережья Краснодарского края и Крыма. Новых выбросов нефтепродуктов на побережье не обнаружено, отметили в пресс-службе. В ликвидации последствий разлива участвуют 758 человек с привлечением 186 единиц техники.
Пляжи Анапы были признаны небезопасными после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в декабре 2024 года. Тогда в воду попало около 2,4 тыс. т нефтепродуктов. Пляжный сезон в Анапе впервые после ЧС открылся в июне 2026 года. По данным правительства, с начала работ было очищено больше 3,6 тыс. км береговой линии и собрано свыше 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта.
Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года привело к разливу около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов, что вызвало загрязнение побережья Краснодарского края и Крыма. Летом 2025 года пляжи Анапы и Темрюка были закрыты для отдыхающих, а в августе 2025 года суд удовлетворил иски к владельцам танкеров на 85 млрд рублей за ущерб экосистеме.
В июне 2026 года власти постепенно начали открывать пляжи для купания, и к 26 июня 2026 года было открыто 72 пляжа, а 11 июня 2026 года сообщалось об открытии 49 пляжей. К 7 августа 2026 года разрешительные документы получили 105 пляжей Анапы, еще 4 находились на экспертизе. До этого, 27 марта 2026 года, вице-премьер Виталий Савельев поручил завершить восстановление пострадавших от разлива мазута пляжей к 1 июня 2026 года.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что ведомство готово разрешить использование пляжей Анапы для рекреационных целей при условии правильного восстановления песчаной поверхности. Работы по очистке охватили 151 объект в Анапе, включая сбор 22,45 тыс. мешков нефтесодержащих отходов со дна Черного моря. С начала работ очищено более 3,6 тыс. км береговой линии и собрано свыше 185,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.