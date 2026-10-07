Экология заплатит по нефтяному счету

Обычно суда как раз по этой же траектории заходят в наши порты — Новороссийск, Туапсе или Тамань. Там грузятся и идут обратно. Прерывание движения, на мой взгляд, связано с введением плана "Ковер", когда есть опасность беспилотной атаки. В такой ситуации суда должны приблизиться ближе к берегу, чтобы получить определенную защиту со стороны сил Министерства обороны».