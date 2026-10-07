Экология заплатит по нефтяному счету
Что грозит югу России из-за атаки на танкер в Сочи
07.10.2026, 15:02
В Черном море началась ликвидация последствий происшествия. К работам привлечены силы Минтранса, МЧС и Минобороны. Предельно допустимые значения вредных веществ не превышены, заверили в мэрии Сочи. Накануне танкер Aframax Rio под флагом Либерии атаковали беспилотные катера. Он моментально вспыхнул. Власти Сочи временно ограничили доступ на набережные и пляжи.
Какими будут последствия аварии, станет понятно только на следующий день, считает эколог Георгий Каваносян:
«Мы не знаем, начинает ли нефть поступать в море. И не узнаем до второй половины 8 октября, когда установится юго-западный ветер, и, возможно, загрязнения начнет выбрасывать на берега.
Но в целом ситуация очень тревожная, потому что объем нефти, который находится на этом танкере, в 10 раз превышает тот, что был на двух танкерах "Волгонефть".
Мы можем говорить о 90-100 тыс. тонн мазута. Сейчас ветер гонит течение вдоль побережья Краснодарского края в сторону Туапсе. Сегодня, например, и завтра до обеда мы не ждем никаких артефактов на береговой линии».
Вечером 6 октября жители Сочи жаловались на едкий запах гари. Власти рекомендовали не выходить на улицу и не открывать окна. Несмотря на то, что пляжи по-прежнему закрыты, люди купаются в море, рассказал член комиссии по городской и окружающей среде Общественной палаты Владимир Лифантьев, который сейчас находится на месте событий:
«Я вчера наблюдал воочию, как произошло горение, и вытекающие нефтепродукты по течению ушли на расстояние порядка 3-5 км от судна, растянулись в длинную полосу. Основное возгорание прекратилось в течение 30 мин. Потом еще на протяжении 4-5 часов, до середины ночи, горело само судно без огромного хвоста, без горящих на воде нефтепродуктов.
Строго говоря, пока ни одного следа нефтепродуктов вообще нигде не замечено — люди спокойно купаются.
Сейчас, скорее всего, ведется работа по выявлению протечек. Танкер находится в несколько накрененном состоянии, но он на дно не идет, а дрейфует в одном состоянии. В целом ни запаха, ни следов нефтепродуктов сейчас на берегу нет».
По данным платформы Equasis, танкер «Афрамакс Рио» принадлежит и управляется компанией Rio Enterprises. Она зарегистрирована на Маршалловых островах. В сочинских пабликах писали, что заметили судно на рейде еще почти за сутки до подрыва. Возможно, танкер приостановил движение как раз из-за режима беспилотной безопасности, предполагает независимый эксперт по энергетике Дмитрий Лютягин:
«Танкер Aframax Rio перевозит российскую нефть. По ряду сообщений, он как раз перевозил нефть из Новороссийска в Индию. Там есть несколько точек, где танкеры заправляются нефтью или нефтепродуктами. Первая ближайшая к Сочи точка — это Туапсе. Следующей точкой, ближе к направлению Украины, является уже Новороссийск. Здесь достаточно крупный нефтеперевалочный пункт. Дальше есть также нефтеналивной терминал Каспийского консорциума.
Обычно суда как раз по этой же траектории заходят в наши порты — Новороссийск, Туапсе или Тамань. Там грузятся и идут обратно. Прерывание движения, на мой взгляд, связано с введением плана "Ковер", когда есть опасность беспилотной атаки. В такой ситуации суда должны приблизиться ближе к берегу, чтобы получить определенную защиту со стороны сил Министерства обороны».
Для обитателей моря последствия инцидента могут быть губительными, говорит эколог Александр Емельянов:
«Нефть может сгорать с поверхности воды на 90%, даже 95%, в идеальных условиях. Но, конечно же, при сгорании разлагается не только на водяной пар и углекислый газ, существует куча продуктов неполного сгорания.
Еще в атмосферу может быть выброшено большое количество токсичных веществ, в том числе полициклических ароматических углеводородов.
Поэтому здесь нужно говорить о том, что направление ветра сейчас играет важную роль — в зависимости от него может присутствовать или отсутствовать опасность для населения. Остатки от сгоревшей нефти, как правило, более плотные и быстрее будут оседать на дно, где они смертельны для морских организмов. Также сохраняется опасность для птиц, для морских млекопитающих, тех же дельфинов».
Экипаж нефтяного танкера не пострадал. С судна эвакуировали 23 человека — они граждане Индии.