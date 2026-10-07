Росприроднадзор не выявил загрязнения Черного моря после пожара на танкере
Росприроднадзор не выявил загрязнений акватории Черного моря и береговой полосы после пожара на танкере у берегов Сочи. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства. Ведомство продолжает наблюдать за обстановкой.
Власти Сочи продолжают круглосуточно следить за состоянием воздуха по восьми контролируемым показателям, уточнила пресс-служба администрации города. «Во всех районах Сочи превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано»,— отмечается в публикации.
Танкер «Афрамакс Рио», шедший под флагом Либерии, загорелся после атаки безэкипажных катеров 6 октября. В акватории продолжается открытое горение нефти. Приступить к его тушению можно только после того, как интенсивность пожара спадет. По данным Минтранса, пострадавших нет. Экипаж спасен. В него входили 23 гражданина Индии. Пляжи и набережные Сочи закрыты.
При продолжающемся горении нефти отсутствие зафиксированного загрязнения означает результат текущего обследования, а не окончательную оценку последствий. Судьба нефтяного пятна зависит от погодных условий: его может отнести дальше в море, часть нефти испарится, а тяжелые фракции могут попасть на водоросли и гальку.
Поэтому оценка экологического риска может измениться при изменении условий распространения пятна или его контакте с берегом. Продолжающееся наблюдение нужно, чтобы выявить такие последствия, если они проявятся позднее.