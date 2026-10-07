Росприроднадзор не выявил загрязнения Черного моря после пожара на танкере

Росприроднадзор не выявил загрязнений акватории Черного моря и береговой полосы после пожара на танкере у берегов Сочи. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства. Ведомство продолжает наблюдать за обстановкой.

Власти Сочи продолжают круглосуточно следить за состоянием воздуха по восьми контролируемым показателям, уточнила пресс-служба администрации города. «Во всех районах Сочи превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано»,— отмечается в публикации.

Танкер «Афрамакс Рио», шедший под флагом Либерии, загорелся после атаки безэкипажных катеров 6 октября. В акватории продолжается открытое горение нефти. Приступить к его тушению можно только после того, как интенсивность пожара спадет. По данным Минтранса, пострадавших нет. Экипаж спасен. В него входили 23 гражданина Индии. Пляжи и набережные Сочи закрыты.