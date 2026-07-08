Борцам с выбросами нужен план

Отрасль экологического машиностроения (производство промышленного оборудования для охраны окружающей среды, например для очистки выбросов) нуждается в признании в качестве самостоятельного сектора экономики и собственной госстратегии развития до 2040 года, следовало из выступлений на профильной сессии выставки «Иннопром». Несмотря на уверенный рост этого рынка, его представители пожаловались на неравную конкуренцию со стороны китайских производителей, цены которых благодаря господдержке властей КНР на 20–30% ниже отечественных. Российские же производители из-за действующих требований сталкиваются со сложностями при получении госсубсидий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ

Ужесточение экологического законодательства вынуждает промышленников вкладывать значительные средства в модернизацию производства: их ежегодные расходы на охрану окружающей среды достигают 1 трлн руб. (см. “Ъ” от 4 июня). Это способствует активному развитию отрасли экологического машиностроения в России. На выставке «Иннопром-2026» в рамках прошедшей 7 июля сессии ИД «Коммерсантъ» «Ровным счетом "Чистый воздух": на пути к цифровизации в промышленной экологии» заместитель главы Минпромторга Алексей Матушанский сообщил, что в 2025 году объем этого рынка в РФ составил 76 млрд руб., что примерно на 30% больше, чем годом ранее. При этом внутреннее производство такого оборудования превысило 50 млрд руб. (рост на 20%).

Экологическое машиностроение является подотраслью тяжелого машиностроения. Среди крупнейших заказчиков — промпредприятия, на которые распространяется федеральный проект «Чистый воздух» (например, из таких сфер, как металлургия, химия, цементная промышленность и энергетика). Эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в 12 самых грязных промышленных городах завершается 31 декабря 2026 года (см. “Ъ” от 4 февраля). В рамках проекта все промпредприятия до конца 2025 года должны были быть оснащены системами автоматического контроля выбросов. Стоимость установки одной такой системы начинается от 50 млн руб. Пока, сообщили “Ъ” в Минприроды, оснащено и верифицировано лишь 127 из 249 источников загрязнений на предприятиях.

Старший юрист коллегии адвокатов «Регионсервис» Александр Панкратьев поясняет, что за нарушение правил охраны атмосферного воздуха для должностных лиц предусмотрен штраф до 50 тыс. руб., для юрлиц — до 250 тыс. руб. или приостановление деятельности до 90 суток. В случае введения оборотных штрафов (такая возможность обсуждается в правительстве; см. “Ъ” от 28 апреля) ответственность будет дифференцироваться в зависимости от превышения разрешенных выбросов: если они превысят 70%, то оборотный штраф составит от 4% до 5% выручки (минимально 5 млн руб.).

Все это должно простимулировать спрос на технологические решения. Государство сейчас предлагает производителям экологического оборудования меры поддержки — от финансирования НИОКР (до 70% затрат) и льготных займов ФРП (под 1–5%) до налоговых преференций через СПИК. Однако, признал Алексей Матушанский, эти инструменты пока остаются не в полной мере востребованными, в частности, из-за финансовых требований к таким предприятиям для получения субсидий. Для стимулирования сбыта, добавил чиновник, расширен национальный режим в госзакупках, но доступ к этим заказам требует подтверждения локализации, что пока сделали лишь четыре производителя оборудования.

По мнению гендиректора группы ФИНГО Заиры Махачевой, ужесточение экологических требований к бизнесу логично, но оно должно сопровождаться развитием национального производства. Сейчас, по ее словам, российские производители сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Китая, чье оборудование дешевле на 20–30% благодаря господдержке экспорта. Для достижения цели по 80-процентной локализации к 2035 году, полагает госпожа Махачева, необходима разработка государственной стратегии развития «экомаша» до 2040 года.

В такой стратегии, пояснила “Ъ” Заира Махачева, «экомаш» должен признаваться самостоятельной отраслью. Также, полагает она, в документе следует предусмотреть долгосрочные программы модернизации предприятий с горизонтом планирования не менее 5–7 лет (чтобы производители понимали будущий спрос и могли инвестировать в новые производства и научные разработки) и создание системы поддержки отечественных технологий. «Сегодня государство помогает создавать разработки, но между разработкой и промышленным внедрением по-прежнему существует разрыв»,— добавляет Заира Махачева.

Анна Королева