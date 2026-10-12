The Lancet: ИИ может уничтожить человечество к 2100 году

Авторы доклада подчеркивают, что все эти угрозы тесно связаны друг с другом. Однако, считают эксперты, у человечества есть реальные пути противодействия и смягчения последствий каждой из проблем. Для этого, указывают они, государства должны перейти от краткосрочного планирования к системной долгосрочной подготовке.