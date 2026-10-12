The Lancet: ИИ может уничтожить человечество к 2100 году
12.10.2026, 13:27
Две главные угрозы, способные привести к полной гибели человечества к 2100 году,— это злонамеренное использование ИИ и ядерный конфликт. Еще 15 различных угроз могут привести к гибели или потере здоровья более 1 млрд человек. Об этом говорится в докладе комиссии журнала The Lancet по глобальным угрозам здоровью в XXI веке, в которую входят 35 экспертов. Доклад был представлен на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине.
Эксперты смоделировали и подсчитали, сколько лет жизни потеряет человек из-за болезни, инвалидности или преждевременной смерти в случае развития каждого из негативных сценариев.
Наибольшую угрозу они видят в создании с помощью ИИ биологического оружия с последующим его применением.
Еще одна глобальная опасность — использование ядерного оружия. Это приведет к выбросу большого количества частиц в верхние слои атмосферы. В результате образуется плотный слой, который будет отражать солнечный свет. Следствием этого станут снижение температуры, падение урожаев и голод. Эти два сценария эксперты назвали «апокалипсисом для человечества».
Кроме того, есть «катастрофические» угрозы. К ним специалисты относят загрязнение воздуха, изменение климата, ожирение, детское недоедание, устойчивость к противомикробным препаратам, естественные пандемии, курение, злоупотребление алкоголем, высокое артериальное давление, плохое ментальное здоровье, нездоровое старение, сокращение помощи развивающимся странам, экономическое неравенство и низкий уровень образования.
Авторы доклада подчеркивают, что все эти угрозы тесно связаны друг с другом. Однако, считают эксперты, у человечества есть реальные пути противодействия и смягчения последствий каждой из проблем. Для этого, указывают они, государства должны перейти от краткосрочного планирования к системной долгосрочной подготовке.