В Анапе и Темрюке после крушения танкеров погибло более 13 тыс. птиц

По информации минприроды Кубани, больше всего от экологической катастрофы пострадала популяция чомги (большая поганка), в которой погибли более 10 тыс. птиц. Также были отмечены многочисленные случаи гибели бакланов, чаек, лебедей, цапель. Вскоре после кораблекрушения на побережье были открыты центры помощи. Волонтеры доставляли туда запачканную птицу, однако количество выживших пернатых было невелико из-за высокой токсичности мазута.