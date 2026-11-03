В Анапе и Темрюке после крушения танкеров погибло более 13 тыс. птиц
Министерство природных ресурсов Краснодарского края представило подробные данные об ущербе окружающей среде, возникшем в результате крушения двух танкеров «Волгонефть» в декабре 2024 года. Это следует из опубликованного решения Арбитражного суда Краснодарского края по иску Минприроды к владельцам затонувших танкеров. Из-за разлива нефтепродуктов на побережье Анапы и Темрюкского района погибли более 13 тыс. птиц, ущерб от гибели пернатых оценивается в 93,6 млн руб., указано в документе.
По информации минприроды Кубани, больше всего от экологической катастрофы пострадала популяция чомги (большая поганка), в которой погибли более 10 тыс. птиц. Также были отмечены многочисленные случаи гибели бакланов, чаек, лебедей, цапель. Вскоре после кораблекрушения на побережье были открыты центры помощи. Волонтеры доставляли туда запачканную птицу, однако количество выживших пернатых было невелико из-за высокой токсичности мазута.
Из-за экологической катастрофы пострадала территория площадью более 89 га, включая природный парк «Анапская пересыпь», памятники природы «Озеро Соленое», «Мыс Железный Рог» и «Мыс Панагия», лиманно-плавневый комплекс «Дельта реки Кубань». Ущерб среде обитания животных и птиц, в том числе занесенных в Красную книгу, с учетом длительного периода восстановления экосистемы оценен в 34,1 млрд руб.
Арбитражный суд Краснодасрокго края удовлетворил иск минприроды в полном объеме и взыскал с компаний «Волготранснефть», «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл» 34,2 млрд руб.