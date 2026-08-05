В Домодедово взяли пробы воды из реки после утечки бытовой химии при атаке БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

После атаки беспилотника 20 июля 2026 года в Домодедово на складском комплексе «Южные врата» произошел пожар, в результате чего была повреждена территория индустриального парка, а БПЛА также попал в верхний этаж многоквартирного дома и вызвал возгорание в частном доме. Глава городского округа Евгения Хрусталева сообщила, что шесть человек с травмами различной степени тяжести находятся в больнице, один мужчина — в тяжелом состоянии.

Позднее, 4 августа 2026 года, в Подмосковье в муниципальном округе Чехов беспилотники повредили электроподстанцию и административное здание, а также вызвали несколько возгораний в промзоне Новоселок, где наиболее крупное возгорание произошло на складе. В результате этой атаки погибли пять человек и еще шестеро получили ранения, при этом обломки дрона повредили частный дом и машину в деревне Солнышково.

Случаи повреждения жилых и промышленных объектов в результате атак БПЛА фиксировались и ранее: 29 ноября 2025 года в Таганроге был разрушен крыша общежития техникума, повреждено многоквартирное здание и сгорел частный дом, а в Краснодарском крае начался пожар на Афипском НПЗ. В тот же период, 15 декабря 2025 года, в Ростове-на-Дону сгорели два автомобиля у частного дома, а 17 декабря 2025 года в Славянске-на-Кубани после атаки БПЛА были повреждены несколько частных домов и двое пострадавших, что привело к сбоям в подаче электроэнергии и закрытию школ и детских садов. Также 6 декабря 2025 года в Горловке один жилой дом был полностью разрушен, а еще один поврежден в результате удара ВСУ с использованием БПЛА, что привело к гибели одного человека и ранениям двоих.

Власти ряда регионов ранее призывали воздерживаться от публикации фото и видео беспилотников и их последствий: например, 11 ноября 2025 года глава Орска Артем Воробьев сообщил об опасности атаки БПЛА и напомнил, что публикация таких сведений может помочь противнику определить координаты ударов. Также 7 октября 2025 года на сайте правительства Пермского края был опубликован проект указа губернатора о запрете распространения информации, касающейся результатов противодействия беспилотным воздушным судам, в том числе о местах их падения, запуска, траектории полета и фактах поражения объектов.