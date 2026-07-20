В Госдуме пообещали запретить сплошную рубку леса на Байкале

Закон о Байкале, который вступил в силу 1 марта, дорабатывается. В частности, в том направлении, чтобы сплошные рубки леса были запрещены. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, передает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По словам господина Кобылкина, доработка закона направлена на поиск баланса между природоохранными задачами и потребностями жителей населенных пунктов возле Байкала. Одновременно предполагается создать специальную комиссию для рассмотрения новых проектов на Байкале. При принятии решений она будет опираться на научные заключения Российской академии наук.

В конце 2025 года были приняты изменения в законы «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе». Вокруг документа велись продолжительные дискуссии. Более 80 ученых, в том числе академики и членкоры Российской академии наук, направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой не допустить принятия проекта, разрешающего сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкала.

В итоге с 1 марта текущего года поправки вступили в силу. Они запрещают сплошные рубки, но разрешают вырубку погибших и поврежденных деревьев. Закон допускает проведение сплошных рубок в рамках санитарных мероприятий — в случаях, когда выборочные рубки не обеспечивают восстановление погибших лесов.

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