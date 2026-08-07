Более 100 пляжей Анапы получили разрешение на открытие

В Анапе разрешительные документы для открытия сезона получили 105 пляжей, еще 4 проходят экспертизу. Об этом сообщили на заседании правкомиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе, передает пресс-служба правительства.

В прибрежной зоне водолазы собрали 22,45 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами со дна Черного моря. Всего с начала работ очистили больше 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно, и собрали свыше 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта. Продолжается мониторинг акватории Черного моря, побережья Краснодарского края и Крыма. За последнее время выбросов нефтепродуктов не было зафиксировано.

В 2024 года во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В воды попало около 2,4 тыс. т нефтепродуктов, что привело к загрязнению побережья Краснодарского края и Крыма. Пляжный сезон в Анапе после ЧС впервые открылся 1 июня 2026 года. С этого времени власти постепенно расширяют список зон, пригодных для купания.