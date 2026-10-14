В Новороссийске на берегу моря найдены пятна нефтепродуктов

Вечером 13 октября оперативный штаб Краснодарского края сообщил о том, что в Геленджике и Новороссийске введен режим повышенной готовности в связи с потенциальной угрозой ЧС из-за разлива нефтепродуктов. Режим повышенной готовности позволяет проводить непрерывный мониторинг экологической обстановки, привлечь силы РСЧС и принять оперативные меры, направленные на предупреждение возникновения возможной чрезвычайной ситуации.