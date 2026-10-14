В Новороссийске на берегу моря найдены пятна нефтепродуктов
Спасательные службы обнаружили выбросы нефтепродуктов на береговой линии в Новороссийске, сообщает оперштаб Краснодарского края. При этом, по предварительным данным, загрязнение моря не связано с утечкой из танкера Aframax Rio, который загорелся вечером 6 октября после атаки безэкипажных катеров. Обнаруженные на берегу моря нефтепродукты неидентичны тем, которые перевозил танкер, сообщает оперштаб Кубани.
Танкер Aframax Rio после ликвидации пожара был отбуксирован в безопасное место, сообщил оперштаб края. Вокруг судна установили боновые заграждения, сформирован необходимый резерв сорбента. В социальных сетях в начале этой недели появились сообщения, что местные жители видели Aframax Rio вблизи Новороссийска.
Вечером 13 октября оперативный штаб Краснодарского края сообщил о том, что в Геленджике и Новороссийске введен режим повышенной готовности в связи с потенциальной угрозой ЧС из-за разлива нефтепродуктов. Режим повышенной готовности позволяет проводить непрерывный мониторинг экологической обстановки, привлечь силы РСЧС и принять оперативные меры, направленные на предупреждение возникновения возможной чрезвычайной ситуации.