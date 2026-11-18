Требования спасательных служб к владельцам танкеров «Волгонефть» выросли до 2,8 млрд руб.
В процесс по иску ФГБУ «Морспасслужба» к владельцам танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» вошли восемь новых участников — это экстренные и коммунальные службы, принимавшие участие в уборке от мазута акватории Черного моря и береговой полосы. Организации намерены компенсировать свои затраты на организацию работ. В общей сложности они требуют от судовладельцев 2,8 млрд руб.
Среди вновь заявленных требований наиболее крупные у министерства ГО и ЧС Краснодарского края, которое требует от компаний «Волготранснефть», «Кама шиппинг» и «Каматрансойл» 830 млн руб. Претензии судовладельцам также заявили краевая аварийно-спасательная служба «КубаньСпас», центр обеспечения мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций «Защита», ГКУ «Безопасный регион» и другие структуры.
ФГБУ «Морспасслужба», которое в прошлом году выступило инициатором иска, требует от судовладельцев 1,2 млрд руб. К процессу присоединились мэрия Анапы (требования — 669 млн руб.) и администрация Темрюкского района (28 млн руб.). В качестве ответчиков в процессе участвуют страховые компании ВСК и «Абсолют Страхование». По заявлению страховщиков суд создал фонд ограничения их ответственности объемом 1 млрд руб.