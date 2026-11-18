В процесс по иску ФГБУ «Морспасслужба» к владельцам танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» вошли восемь новых участников — это экстренные и коммунальные службы, принимавшие участие в уборке от мазута акватории Черного моря и береговой полосы. Организации намерены компенсировать свои затраты на организацию работ. В общей сложности они требуют от судовладельцев 2,8 млрд руб.