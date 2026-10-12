На Соловках произошел разлив 700 л дизеля из-за повреждения трубопровода
12.10.2026, 14:06
Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа начала проверку по факту разлива дизельного топлива на Соловецком архипелаге. 11 октября подрядчик при земляных работах, предварительно, пробил топливопровод в поселке Соловецкий.
Из-за повреждения трубы дизельное топливо разлилось по грунту и попало в акваторию. По данным правоохранительных органов региона, в почву попало 400 л топлива, еще 300 л — в воду, передает «Интерфакс».
Течь на трубопроводе устранили, а спасательная служба выставила боновые заграждения. Загрязненную воду откачивают вакуумной установкой, также организован сбор нефтепродуктов.