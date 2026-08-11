Мэрия Анапы присоединилась к иску Морспасслужбы к владельцам затонувших танкеров
Арбитражный суд Краснодарского края принял ходатайство мэрии Анапы о присоединении своего иска о взыскании ущерба от разлива мазута к требованиям ФГБУ «Морспасслужба», сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда. Ответчиками являются владельцы и фрахтователи затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», а также страховщики ВСК и «Абсолют страхование».
В мае в деле по иску Морспасслужбы суд создал фонд ограничения ответственности страховщиков с гарантией АО «Российская национальная перестраховочная компания» на 1,06 млрд руб. Другим взыскателям предложено заново заявлять свои требования в рамках именно этого процесса.
Администрация Анапы требует от компаний «Волготранснефть», «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл», владельцев и фрахтователей затонувших судов, а также от страховщиков компенсировать свои расходы на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в сумме 601 млн руб. Речь идет об оплате уборки береговой полосы от мазута и утилизации загрязненного грунта. Администрация Темрюкского района по тем же основаниям предъявляет ответчикам претензии на 28 млн руб. ФГБУ «Морспасслужба» заявила требования на 485 млн руб., это расходы на очистку акватории Черного моря.
Администрация Темрюкского района уже признана участником объединенного процесса по иску Морспасслужбы. Заявление мэрии Анапы будет рассмотрено 14 сентября.
Арбитражный суд Краснодарского края привлек страховые компании ВСК и «Абсолют страхование» в качестве ответчиков по иску мэрии Анапы, который касается взыскания расходов на ликвидацию последствий разлива мазута с владельцев танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Администрация Анапы заявила требования в объеме 610 млн рублей и до 11 августа представит обоснование этой суммы. Помимо муниципалитета Анапы, претензии предъявили также администрация Темрюкского района, министерство природных ресурсов Краснодарского края, ФГБУ «Морспасслужба» и Росприроднадзор.
В июне 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск администрации Темрюкского района Краснодарского края о взыскании убытков в размере 28,3 млн рублей с владельцев танкеров «Волгонефть». В августе 2025 года мэрия Анапы пыталась увеличить сумму исковых требований до 647,43 млн рублей, но суд отклонил это ходатайство, оставив прежний размер в 545,93 млн рублей. Судья пояснила, что предыдущее уточнение иска было сделано в целях процессуальной экономии, а новое ходатайство фактически содержало дополнительные требования, основанные на новых договорах с подрядчиками.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в декабре 2024 года в районе Керченского пролива, в результате чего в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. В январе 2025 года произошел выброс мазута из трещины в корме одного из танкеров, при этом основная часть загрязнения была собрана в течение трех дней.