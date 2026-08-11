Мэрия Анапы присоединилась к иску Морспасслужбы к владельцам затонувших танкеров

Арбитражный суд Краснодарского края принял ходатайство мэрии Анапы о присоединении своего иска о взыскании ущерба от разлива мазута к требованиям ФГБУ «Морспасслужба», сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда. Ответчиками являются владельцы и фрахтователи затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», а также страховщики ВСК и «Абсолют страхование».

В мае в деле по иску Морспасслужбы суд создал фонд ограничения ответственности страховщиков с гарантией АО «Российская национальная перестраховочная компания» на 1,06 млрд руб. Другим взыскателям предложено заново заявлять свои требования в рамках именно этого процесса.

Администрация Анапы требует от компаний «Волготранснефть», «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл», владельцев и фрахтователей затонувших судов, а также от страховщиков компенсировать свои расходы на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в сумме 601 млн руб. Речь идет об оплате уборки береговой полосы от мазута и утилизации загрязненного грунта. Администрация Темрюкского района по тем же основаниям предъявляет ответчикам претензии на 28 млн руб. ФГБУ «Морспасслужба» заявила требования на 485 млн руб., это расходы на очистку акватории Черного моря.

Администрация Темрюкского района уже признана участником объединенного процесса по иску Морспасслужбы. Заявление мэрии Анапы будет рассмотрено 14 сентября.

Анна Перова, Краснодар