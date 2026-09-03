Путин призвал строить предприятия на Дальнем Востоке по высоким экостандартам

Президент России Владимир Путин призвал модернизировать и строить предприятия на Дальнем Востоке на основе высоких экологических стандартов и современных технологий. Глава государства указал на высокий уровень экономической активности почти во всех дальневосточных регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Владимир Путин поручил обеспечить стабильный сбыт продукции для инвесторов, которые открывают новые предприятия на Дальнем Востоке и в Арктике. «Для этого, в том числе, должен быть использован инструмент офсетных контрактов»,— сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума (трансляция велась на странице Кремля во «ВКонтакте»).

В малом и среднем бизнесе занята примерно треть работающих жителей Дальнего Востока, отметил президент. «Дальний Восток России находится на подъеме. Бизнес, предприниматели видят перспективы для развития и расширения своего дела, а граждане понимают, что их знания, компетенции востребованы»,— подчеркнул он.