С владельцев танкеров «Волгонефть» взыскали 34 млрд рублей за ущерб экологии

Иск министерства природных ресурсов Краснодарского края о возмещении ущерба, причиненного объектам животного мира и среде их обитания в результате разлива нефтепродуктов, был направлен в суд в январе. Компания «Волгатранснефть» возражала против солидарного удовлетворения иска. Она утверждала, что ущерб от крушения каждого из двух танкеров был разным, поэтому необходимо конкретизировать степень вины ответчиков. Генпрокуратура возражала против этой позиции. Сумма ущерба окружающей среде не попадает под страховое покрытие, потому страховые компании избежали взыскания.