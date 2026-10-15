С владельцев танкеров «Волгонефть» взыскали 34 млрд рублей за ущерб экологии
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск министерства природных ресурсов Кубани о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде при крушении танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе в декабре 2024 года. Об этом сообщили “Ъ” в суде. Объем взыскания превысил 34 млрд руб.
Взыскание экологического ущерба солидарно распределено на трех ответчиков — компании «Волгатранснефть» (владелец танкера «Волгонефть-239»), «Каматрансойл» (владелец танкера «Волгонефть-212») и «Кама шиппинг» (фрахтователь «Волгонефть-212»). В качестве третьих лиц по делу привлечены страховые компании ВСК и «Абсолют страхование», а также Генпрокуратура РФ.
Иск министерства природных ресурсов Краснодарского края о возмещении ущерба, причиненного объектам животного мира и среде их обитания в результате разлива нефтепродуктов, был направлен в суд в январе. Компания «Волгатранснефть» возражала против солидарного удовлетворения иска. Она утверждала, что ущерб от крушения каждого из двух танкеров был разным, поэтому необходимо конкретизировать степень вины ответчиков. Генпрокуратура возражала против этой позиции. Сумма ущерба окружающей среде не попадает под страховое покрытие, потому страховые компании избежали взыскания.