В Анапе открыли для купания еще 83 пляжа

Разрешение на прием туристов получили еще 83 пляжа в Анапе, сообщила пресс-служба правительства. Сейчас еще 14 зон для отдыха проходят проверку Роспотребнадзора.

Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе продолжаются. «Завершается отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы»,— указано в пресс-релизе. Работу также контролирует Роспотребнадзор.

Последствия ЧС ликвидируют 765 человек и 186 единиц техники. Всего с начала работ было очищено 3,6 тыс. км береговой линии, около 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта направили в специализированные учреждения — его утилизировали или переработали.

Разлив около 2,4 тыс. т нефтепродуктов в проливе произошел в декабре 2024 года после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма. Это привело к загрязнению побережья Краснодарского края и Крыма. В Анапе пляжный сезон после разлива нефтепродуктов впервые открылся 1 июня 2026 года. С того момента пляжи в городе постепенно признают пригодными для купания.