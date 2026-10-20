Минприроды просят о медвежьей услуге
Красноярск требует упростить правила охоты на осмелевших хищников
Законодательное собрание Красноярского края направило обращение главе Минприроды РФ Александру Козлову с просьбой упростить правила охоты на бурого медведя. Депутаты, в частности, предложили увеличить сроки его добычи с 30 до 90 дней и разрешить отстреливать хищника, если тот представляет непосредственную угрозу для человека. В регионе в результате нападений медведей только за последний месяц погибли семь жителей и было застрелено более 1 тыс. хищников. Опрошенные “Ъ” эксперты разошлись в оценках красноярской инициативы.
Обращение в адрес Александра Козлова было принято на заседании заксобрания 20 октября единогласно. Депутаты просят увеличить срок действия разрешения на добычу бурого медведя (с нынешних 30 до 90 дней и более), а также исключить зверя из перечня видов, охота на которые ограничена лимитами. Перечень оснований для принятия решения об отстреле медведей, по мнению парламентариев, должен быть дополнен нормой о превышении максимально возможной численности хищников. Наконец, предлагается узаконить вынужденный отстрел животных при непосредственной угрозе для человека. Эти меры помогут предотвратить нападения медведей на людей, считают в заксобрании.
Предложения министру направлены на фоне нашествия медведей на востоке страны. В Минприроды связывают это явление с ростом популяции зверей, неурожаем корнеплодов в лесах и потерей страха перед человеком. Представители министерства собирают идеи с регионов, как изменить законы об охоте, чтобы можно было активнее отстреливать хищников.
По официальным сведениям, в 2026 году в РФ обитало 307,9 тыс. медведей, тогда как в 1990 году их было около 133 тыс. «РИА Новости» сообщало, что в 2026 году в РФ от медведей погибли 26 человек. По данным Минприроды, в 2025 году было зафиксировано 34 случая нападений этих животных на людей, в 2024 году — 19.
В одном только Красноярском крае за последний месяц отстрелили 1 тыс. особей (в десять раз больше, чем в прошлые годы), а от нападений хищников погибли семь человек. По данным «РИА Новости», в России в целом число застреленных медведей к середине октября достигло 4,6 тыс.
Министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин пожаловался, что нормативы охотничьих ресурсов установлены еще приказом Минприроды от 2020 года, утратили силу в 2022 году и в этих условиях «проведение мероприятий по регулированию численности медведей не может носить системный плановый характер». «Меры реализуются на локальном уровне и ориентированы на оперативное разрешение конфликтных ситуаций»,— добавил чиновник.
«Когда медведь попадает в населенный пункт, охотоведы не могут применять оружие. А полицейские не всегда хотят это делать, потому что потом им приходится очень долго отписываться в рамках 37-й статьи УК РФ (о необходимой обороне.— “Ъ”)»,— посетовала председатель регионального комитета по экологии и природным ресурсам Елена Пензина.
По словам господина Часовитина, с экономической точки зрения медведь мало интересует охотников: за сезон лимит на его добычу используется только на 15%. В сентябре 2026 года власти края увеличили премию за добытого хищника до 36,5 тыс. руб. В результате к октябрю за получением разрешения обратилось 618 охотников, за выплатой денежного вознаграждения — 124.
“Ъ” направил запрос в Минприроды РФ о реакции ведомства на красноярское обращение. Как сообщал “Ъ”, 30 сентября прошло совещание с вице-премьером Дмитрием Патрушевым, где власти обещали рассмотреть вопрос вывода медведя из статуса лимитированного вида в некоторых регионах.
Главный редактор «Русского охотничьего журнала» Михаил Кречмар сказал, что полностью поддерживает обращение красноярских депутатов. Впрочем, эксперт не понимает, как технически может быть реализована норма о разрешении отстрела зверя при превышении его максимально возможной численности.
Председатель правления фонда благополучия медведей «Мир Медведей» Андрей Иванов напомнил, что текущие квоты на охоту не выбираются, их увеличение ничего не даст. А при угрозе жизни и здоровью человека разрешение на отстрел выдается Росприроднадзором за несколько часов, уверен он.