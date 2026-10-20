Минприроды просят о медвежьей услуге

По официальным сведениям, в 2026 году в РФ обитало 307,9 тыс. медведей, тогда как в 1990 году их было около 133 тыс. «РИА Новости» сообщало, что в 2026 году в РФ от медведей погибли 26 человек. По данным Минприроды, в 2025 году было зафиксировано 34 случая нападений этих животных на людей, в 2024 году — 19.