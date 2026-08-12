Нефтяное пятно с севшего на мель танкера достигло побережья Омана
Нефть с севшего на мель танкера Caroline Bezengi достигла материковой части Омана, сообщили в Международной морской организации (IMO). Нефтяная пленка дрейфует к северо-востоку от острова Аль-Киблия, при этом часть загрязнений уже фиксируется на побережье.
Площадь пятна у побережья Омана, по данным правительства страны от 10 августа, составляет почти 400 кв. м. Танкер, перевозивший около 800 тыс. баррелей российской нефти в Азию, сел на мель 30 июня в 22 морских милях от рыбацкой деревни Шарбитат. Судно находится в непосредственной близости от заповедной зоны, что создает серьезную угрозу для местной экосистемы.
По словам представителя IMO, утечка топлива с судна продолжается уже некоторое время. Основным препятствием для проведения аварийно-спасательных работ стал сезонный муссон, который значительно ограничивает доступ к месту крушения и затрудняет эвакуацию танкера.
Утечка нефти с танкера Caroline Bezengi, который тонет у юго-западного побережья Омана, была зафиксирована 10 августа 2026 года и, по оценкам экспертов, к 7 августа разлив нефти охватил почти 800 квадратных метров, затронув охраняемую природную зону в Аравийском море. Судно длиной 247 метров в мае 2026 года вышло из порта Новороссийск и 8 июня 2026 года отправило сообщение о взрыве на борту, причина которого неизвестна.
Суда регулярно подвергаются атакам в Ормузском проливе: 8 августа 2026 года было обстреляно судно в 18 км к востоку от Омана, после чего на борту начался пожар, который удалось потушить. Ранее, 1 августа 2026 года, британское агентство морских торговых операций (UKMTO) сообщало, что в танкер, находившийся в Оманском заливе в 11 км к северо-востоку от населенного пункта Лима, попал неизвестный снаряд, повредив машинное отделение, в результате чего судно потеряло управление. 20 июля 2026 года у берегов Омана был атакован еще один нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, примерно в 15 км от порта Лима на оманском полуострове Мусандам.