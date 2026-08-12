Нефтяное пятно с севшего на мель танкера достигло побережья Омана

Нефть с севшего на мель танкера Caroline Bezengi достигла материковой части Омана, сообщили в Международной морской организации (IMO). Нефтяная пленка дрейфует к северо-востоку от острова Аль-Киблия, при этом часть загрязнений уже фиксируется на побережье.

Площадь пятна у побережья Омана, по данным правительства страны от 10 августа, составляет почти 400 кв. м. Танкер, перевозивший около 800 тыс. баррелей российской нефти в Азию, сел на мель 30 июня в 22 морских милях от рыбацкой деревни Шарбитат. Судно находится в непосредственной близости от заповедной зоны, что создает серьезную угрозу для местной экосистемы.

По словам представителя IMO, утечка топлива с судна продолжается уже некоторое время. Основным препятствием для проведения аварийно-спасательных работ стал сезонный муссон, который значительно ограничивает доступ к месту крушения и затрудняет эвакуацию танкера.