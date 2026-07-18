Экологи дали рекомендации жителям Электростали и Ногинска после атаки БПЛА

В подмосковном Богородском округе и Электростали не зафиксировано загрязнения воздуха после атаки БПЛА. Об этом заявило Министерство экологии и природопользования. В ночь на 18 июля в Электростали начался пожар на складе Wildberries, в соседнем Ногинске загорелся НПЗ.

В Минэкологии региона заявили, что чиновникам «поступила информация о возгораниях в городских округах Электросталь и Богородский». Там отметили, что в этом районе работают 20 стационарных постов мониторинга состояния воздуха, которые в непрерывном режиме отбирают пробы по нескольким показателям. «Превышений ПДК не зафиксировано», — подчеркнули в ведомстве.

Местным жителям тем не менее посоветовали минимизировать пребывание на улице. «Дома по возможности держите окна плотно закрытыми, хотя бы ночью и рано утром, когда задымление достигает своего максимума», — отметили в Минэкологии. Автомобилистов попросили быть внимательнее, так как «при задымлении снижается видимость».

«Не перенапрягайтесь физически: физическая активность заставляет вас дышать чаще и глубже, что сильно и надолго вредит вашему здоровью в условиях задымленности», — добавили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что мониторинг состояния атмосферного воздуха в Электростали и Богородском будут проводить весь день. Отмечается, что для оперативной оценки ситуации работает передвижная лаборатория «Мособлэкомониторинга», которая замеряет воздух по 32 показателям.