Экологи дали рекомендации жителям Электростали и Ногинска после атаки БПЛА
В Электростали и Ногинске не зафиксировали загрязнения воздуха после атаки БПЛА
В подмосковном Богородском округе и Электростали не зафиксировано загрязнения воздуха после атаки БПЛА. Об этом заявило Министерство экологии и природопользования. В ночь на 18 июля в Электростали начался пожар на складе Wildberries, в соседнем Ногинске загорелся НПЗ.
В Минэкологии региона заявили, что чиновникам «поступила информация о возгораниях в городских округах Электросталь и Богородский». Там отметили, что в этом районе работают 20 стационарных постов мониторинга состояния воздуха, которые в непрерывном режиме отбирают пробы по нескольким показателям. «Превышений ПДК не зафиксировано», — подчеркнули в ведомстве.
Местным жителям тем не менее посоветовали минимизировать пребывание на улице. «Дома по возможности держите окна плотно закрытыми, хотя бы ночью и рано утром, когда задымление достигает своего максимума», — отметили в Минэкологии. Автомобилистов попросили быть внимательнее, так как «при задымлении снижается видимость».
«Не перенапрягайтесь физически: физическая активность заставляет вас дышать чаще и глубже, что сильно и надолго вредит вашему здоровью в условиях задымленности», — добавили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что мониторинг состояния атмосферного воздуха в Электростали и Богородском будут проводить весь день. Отмечается, что для оперативной оценки ситуации работает передвижная лаборатория «Мособлэкомониторинга», которая замеряет воздух по 32 показателям.
Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ранее приводили к пожарам на нефтебазах и других промышленных объектах, а также к повреждениям жилых домов и электроподстанций в различных регионах России. Так, в январе 2025 года в Воронежской области продолжалось тушение пожара на нефтебазе, начавшегося после массированной атаки БПЛА, а в марте того же года в Чертковском районе Ростовской области произошло возгорание на нефтепроводе и складе из-за атаки беспилотников.
Мониторинг экологической обстановки после подобных инцидентов проводится и в других регионах. Например, в октябре 2024 года в Тихорецком районе Краснодарского края специалисты проверяли состояние воды, почвы и воздуха после атаки БПЛА, при этом превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не было зафиксировано. Аналогично, в сентябре 2025 года в Салавате также не обнаружили отклонений по загрязнению воздуха после атаки беспилотников на завод «Газпрома».
При атаках БПЛА часто вводятся ограничения, например, в аэропортах. Так, ограничения на приём и вылет самолётов вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска, Уфы, Тамбова, Саратова, Самары, Пензы, Волгограда и других городов. Кроме того, местные власти могут призывать граждан укрываться в помещениях без окон и не использовать лифты, как это было в Анапе. В некоторых случаях из-за повреждения линий электропередач в результате атак беспилотников населенные пункты оставались без электричества.