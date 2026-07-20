В Госдуме готовят законопроект об ужесточении запрета сплошных рубок на Байкале
Вступивший в силу 1 марта 2026 года закон о рубках погибшего леса в центральной экологической зоне Байкала будет доработан через поправки к Лесному кодексу. Об этом заявил глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин (ЕР) 20 июля.
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Содержание анонсированного им документа на данный момент неизвестно. Поправки, пояснил депутат, призваны «сбалансировать» задачи экологической защиты озера и социально-экономического развития местных населенных пунктов. «Мы сейчас закон дорабатываем, вносим изменения в Лесной кодекс. Сплошные рубки на Байкале будут запрещены — это однозначно»,— заявил господин Кобылкин.
Изменения в законы «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе» были внесены в Госдуму группой депутатов и сенаторов в июне 2023 года. Более двух лет вокруг документа велись бурные дискуссии, в основном касающиеся поправок, которыми предлагается разрешить сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории «в целях воспроизводства лесов». Также разрешался перевод земель лесного фонда в иные категории — по согласованию с отдельной комиссией. На таких землях было предложено разрешить строить дороги, коммунальные сети, инженерные объекты и кладбища.
В 2025 году после одобрения законопроекта правительством РФ группа из 80 ученых обратилась к президенту, опасаясь, что поправки могут стать стимулом к поджогу здоровых лесов ради вырубки и продажи древесины. В Минприроды РФ в ответ указали, что коммерческая вырубка проектом (который впоследствии был принят и подписан президентом) запрещена, обещая также учесть это в будущих поправках к Лесному кодексу.
Дискуссии вокруг законопроекта, разрешающего сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, ведутся уже более двух лет. Изначально поправки, внесенные в Госдуму в июне 2023 года, предполагали возможность таких рубок для строительства дорог, коммунальных сетей, инженерных объектов и кладбищ, мотивируя это заботой о местных жителях. В первом чтении законопроект был поддержан большинством голосов, но вызвал критику со стороны правового управления Госдумы, ученых и ЮНЕСКО, указывавших на противоречие Лесному кодексу РФ и ослабление стандартов допустимого воздействия на экосистему Байкала. В частности, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев просил отложить принятие законопроекта для научной оценки последствий и обсуждения с общественностью.
В дальнейшем, в октябре 2023 года, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил доработать законопроект, исключив из него нормы о сплошных вырубках. Он подчеркнул, что речь идет не о коммерческой вырубке, а о вырубке для строительства инфраструктуры. В июле 2025 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, разрешающие сплошные рубки погибшего леса в центральной экологической зоне при условии, что выборочные рубки не обеспечат замену лесных насаждений. Одновременно с этим предполагается подготовка изменений в Лесной кодекс РФ. Несмотря на заверения Минприроды о запрете коммерческой вырубки, ученые опасаются, что принятие таких поправок может стимулировать поджоги здоровых лесов ради их вырубки и продажи древесины, а также привести к эрозии почв и загрязнению Байкала. По мнению Михаила Крейндлина из «Гринпис России» (организация признана нежелательной), предлагаемые поправки содержат "лазейки" и могут привести к деградации экосистемы.