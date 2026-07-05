В Новороссийске оператор полигона ТКО выплатит 19 млн рублей за загрязнение реки
Ленинский районный суд Новороссийска оштрафовал оператора полигона по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) «Терра-Н» на 19 млн рублей. Компания признана виновной в загрязнении реки Озерейки и ручья Безымянного.
В январе 2024 года специалисты Росприроднадзора выявили масштабное загрязнение водоемов на участке, примыкающем к полигону на горе Щелба в пригороде Новороссийска. Проверка природоохранного ведомства показала, что специалисты ООО «Терра-Н» не обеспечили надлежащего функционирования дренажной системы полигона ТКО. В результате после сильных дождей сточные воды вылились из дренажных каналов и попали в ручей Безымянный и в реку Озерейку.
Ручей Безымянный вливается в реку Озерейку, которая впадает в Черное море вблизи поселка Южная Озереевка. Поселок в 12 км от Новороссийска представляет собой небольшую курортную локацию, там расположены базы отдыха и гостевые дома.
Загрязнение реки Озерейки и ручья Безымянного фильтратом с полигона ТКО «Терра-Н» не является единичным инцидентом. Еще в январе 2024 года жители Новороссийска обращались в полицию из-за «черных стоков» в Озерейке, предполагая, что это фильтрат с мусорного полигона. В марте 2025 года эколог Евгений Витишко опубликовал видео, показывающее, как токсичная жидкость с горящего мусорного полигона в Новороссийске через реку Озерейка попадает в Черное море, что подтвердила и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Профессор Новороссийского политехнического института Владимир Дьяченко в июне 2025 года заявил, что полигон ТКО на горе Щелба, исчерпавший свой ресурс, является «бомбой замедленного действия» из-за превышения его емкости. Он отметил, что обвалы склонов привели к попаданию огромного количества отходов в реку Озерейку. Общественники Новороссийска также указывают, что полигон пропускает фильтрат в грунт, а изоляционная подложка, вероятно, уже не держит. Депутат гордумы Екатерина Демченко подчеркнула, что полигон «Терра-Н» небезопасен и должен быть закрыт, а городу необходим мусороперерабатывающий завод.