В Новороссийске оператор полигона ТКО выплатит 19 млн рублей за загрязнение реки

Ленинский районный суд Новороссийска оштрафовал оператора полигона по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) «Терра-Н» на 19 млн рублей. Компания признана виновной в загрязнении реки Озерейки и ручья Безымянного.

В январе 2024 года специалисты Росприроднадзора выявили масштабное загрязнение водоемов на участке, примыкающем к полигону на горе Щелба в пригороде Новороссийска. Проверка природоохранного ведомства показала, что специалисты ООО «Терра-Н» не обеспечили надлежащего функционирования дренажной системы полигона ТКО. В результате после сильных дождей сточные воды вылились из дренажных каналов и попали в ручей Безымянный и в реку Озерейку.

Ручей Безымянный вливается в реку Озерейку, которая впадает в Черное море вблизи поселка Южная Озереевка. Поселок в 12 км от Новороссийска представляет собой небольшую курортную локацию, там расположены базы отдыха и гостевые дома.

Анна Перова, Краснодар