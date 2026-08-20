Выбросы оценят по стандарту

Законопроект, призванный упорядочить процедуру проверки отчетности бизнеса о выбросах парниковых газов и сблизить российские стандарты оценки с международными, одобрен правительством. Верификация отчетности останется добровольной, проводить ее будут аккредитованные организации. По оценкам экспертов, изменения не создают избыточной нагрузки на бизнес, но и не решают все имеющиеся проблемы с достоверностью «углеродной» отчетности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подтверждать информацию о массе выбросов предприятий поручат специальным аккредитованным организациям

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Подтверждать информацию о массе выбросов предприятий поручат специальным аккредитованным организациям

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Правительство на заседании 20 августа одобрило для внесения в Госдуму законопроект, нацеленный на повышение достоверности «углеродной» отчетности бизнеса, сообщили “Ъ” в Минэкономики. В законодательстве планируется закрепить понятие «верификация информации о выбросах парниковых газов». Речь идет о проверке и подтверждении информации о массе выбросов, образовавшихся в результате деятельности компаний. Верификация останется добровольной, проводить ее будут аккредитованные юридические лица (сейчас их 20). Документ в случае принятия вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Минэкономики разрабатывало этот документ с целью стандартизации подходов к верификации — пока проверка отчетности ведется на основании стандартов с довольно размытыми правилами (см. “Ъ” от 5 апреля). Сейчас в РФ все компании с выбросами свыше 50 тыс. тонн СО2-эквивалента в год обязаны формировать отчетность о выбросах (штрафы за несоблюдение — до 500 тыс. руб.). Обязательна верификация отчетности только в Сахалинской области, участвующей в климатическом эксперименте по регулированию выбросов.

Первый замглавы Минэкономики Максим Колесников поясняет, что законопроект направлен на развитие «национальной архитектуры регулирования с учетом международных стандартов и апробации в рамках эксперимента на Сахалине».

Поясним, сближение российских стандартов оценки с международными требованиями необходимо, например, для участия в системе компенсации и сокращения выбросов углерода авиацией CORSIA.

Как пояснил “Ъ” глава Росаккредитации Дмитрий Вольвач, законопроект позволит создать условия, при которых «отчеты российских компаний будут восприниматься за рубежом как надежные и прозрачные», что напрямую влияет на конкурентоспособность экспорта РФ.

По словам руководителя проектов компании Strategy Partners Елены Пастуховой, сейчас есть немало проблем с верификацией российской отчетности — это, например, дефицит единых стандартов и методологии климатических данных, что затрудняет оценку их достоверности, а также отсутствие специалистов, обладающих комплексной экспертизой в аудите и климатическом регулировании. К тому же, добавляет она, верификация часто воспринимается бизнесом как избыточная статья расходов, а не как инструмент снижения рисков и повышения доверия, поскольку «требует от компании выстроенной системы сбора первичных данных, автоматизации внутренних процессов».

Директор группы операционных рисков и устойчивого развития Kept Евгений Тананайко отмечает, что законопроект скорее формализует уже устоявшуюся практику добровольной проверки отчетности. При этом, говорит он, важно четко разграничить новую процедуру верификации с существующими проверками в госинформсистеме «Энергоэффективность», чтобы избежать двойной нагрузки на бизнес. Также, добавляет эксперт, механизм фокусируется лишь на прямых выбросах, но компании уже работают с более широким спектром климатических данных (например, косвенными выбросами от электричества или доставки продукции). Вопрос, полагает Евгений Тананайко, и в том, как на практике будут использоваться верифицированные отчеты.

Бизнес, как сообщил “Ъ” зампред комитета РСПП по экологии и климатической политике Иван Жидких, в целом поддерживает законопроект — он систематизирует требования к верификации отчетности, но не вводит избыточные требования. Вводить обязательную верификацию, полагает он, нецелесообразно — это увеличит административные издержки промышленности, но не приведет к позитивным эффектам.

Анна Королева