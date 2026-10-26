Гражданам стало почище

«Мы зафиксировали нормализацию раздельного сбора мусора для последующей переработки. Это не какая-то маргинальная практика, а вполне обоснованный общественный консенсус»,— отмечают в АЦ ВЦИОМ. Доля сортирующих отходы могла быть и выше, но инфраструктура просто не готова к этому, говорит эксперт центра Сергей Ушкин. По его словам, за семь лет мусорной реформы у большинства россиян в шаговой доступности от дома не было создано условий для раздельного сбора мусора. Более того, там, где они есть, жители замечают, что мусор нередко все равно сгружается в общие баки.