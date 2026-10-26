Гражданам стало почище
Организация сбора мусора не устраивает треть россиян
С момента старта мусорной реформы число россиян, которых устраивает организация сбора и вывоза мусора в их регионе, выросло на 8 процентных пунктов. К таким выводам пришли в Аналитическом центре ВЦИОМ. Больше остальных довольны жители Москвы и Петербурга, а вот в небольших городах чаще говорят о проблемах. В правительстве отмечают, что количество жалоб на обращение с твердыми коммунальными отходами системно снижается.
Аналитический центр (АЦ) ВЦИОМ опубликовал 26 октября исследование об удовлетворенности россиян обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в их населенном пункте. Об отсутствии проблем с организацией сбора и вывоза мусора рассказала лишь четверть респондентов. Чаще всего россиян не устраивают переполненные контейнеры и отсутствие раздельного сбора мусора (см. график). Тем не менее за семь лет с момента старта мусорной реформы доля довольных сбором отходов россиян увеличилась на 8 процентных пунктов.
Мусорная реформа, или «реформа обращения с отходами производства и потребления», стартовала в 2019 году. Предполагается, что к 2030 году должна быть создана необходимая инфраструктура для сбора отходов в населенных пунктах, ликвидированы несанкционированные свалки, снижено число мусорных полигонов и простроены перерабатывающие заводы. Ожидается, что через четыре года почти все бытовые отходы будут перерабатываться.
Чаще всего организация обращения с ТКО устраивает жителей Москвы и Санкт-Петербурга (78%), а в городах с населением менее 100 тыс. таких уже заметно меньше — 61%. Отличается степень удовлетворенности респондентов и в зависимости от региона. В Дальневосточном федеральном округе лишь половину опрошенных устраивает, как в их населенном пункте собирают мусор. В Центральном — 71% жителей.
Отдельно АЦ ВЦИОМ спросил у россиян, сортируют ли они мусор. Чаще всего опрошенные собирают для последующей переработки батарейки и аккумуляторы (33%), пластиковую упаковку (30%), бумагу и картон (21%), стекло и бутылки (19%), пищевые отходы (16%) и крышки от пластиковых бутылок (15%). 40% россиян признались, что вообще не разделяют ТКО.
«Мы зафиксировали нормализацию раздельного сбора мусора для последующей переработки. Это не какая-то маргинальная практика, а вполне обоснованный общественный консенсус»,— отмечают в АЦ ВЦИОМ. Доля сортирующих отходы могла быть и выше, но инфраструктура просто не готова к этому, говорит эксперт центра Сергей Ушкин. По его словам, за семь лет мусорной реформы у большинства россиян в шаговой доступности от дома не было создано условий для раздельного сбора мусора. Более того, там, где они есть, жители замечают, что мусор нередко все равно сгружается в общие баки.
В аналитическом центре правительства “Ъ” рассказали, что россияне все меньше жалуются на проблемы с ТКО. Так, за последние три месяца 2026 года количество обращений через системы «Инцидент менеджмент» (ЦУР), «Госуслуги. Решаем вместе» и «РЭО Радар» по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизилось: на 13% в июле, на 9% в августе и на 14% в сентябре. «Сравнительный анализ показывает, что снижение количества обращений носит системный, а не разовый характер»,— заключили в правительстве.