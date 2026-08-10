В Нижнекамске не зафиксировали загрязнения воздуха после атаки БПЛА

В Нижнекамске после атаки беспилотников концентрация загрязняющих веществ не превышает предельно допустимые показатели. Об этом заявили в пресс-службе администрации города.

«На данный момент случаи превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в городе не зафиксированы. Мониторинг сохраняется в усиленном режиме», — указывается в публикации.

Контроль проводят на автоматизированных постах в Нижнекамске, а также в поселке Строителей, селе Прости и около деревни Клятле. Территориальный отдел Роспотребнадзора исследует состояние воздуха на границе санитарнозащитной зоны. Кроме того, мониторинг проводит передвижная лаборатория Минэкологии Татарстана.

Пресс-служба главы Татарстана сообщила сегодня утром об атаке беспилотников ВСУ на производственные и гражданские объекты в Нижнекамске. По предварительным данным, погибли 13 человек, 39 — получили ранения. В республике объявлен траур. СКР возбудил уголовное дело о теракте.