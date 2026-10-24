Губернатор назвал вбросом данные о химической угрозе от удара ВСУ по заводу в Орле
Губернатор Клычков опроверг сообщения о химическом эффекте после удара по Орлу
Губернатор Орловской области Андрей Клычков опроверг сообщения о «химическом эффекте», якобы возникшем после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому заводу в Орле. В видеообращении он назвал подобные публикации «вбросами» из-за рубежа.
«Все это ерунда полная! Прошу руководствоваться информацией, которая исходит из официальных органов»,— заявил господин Клычков. О каких конкретно публикациях идет речь, губернатор не уточнил.
ВСУ атаковали завод вчера вечером, когда работники возвращались со смены домой. Пострадали восемь человек. По информации губернатора, большинство получило незначительные травмы. На предприятии произошел пожар, который вскоре был потушен.