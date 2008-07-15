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02 июля, вторник
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Новости
09:52
«Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию. Главное
08:54
Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло 14 человек
00:15
Bloomberg узнало о возможной замене Турцией F-35 на российские самолеты
01:44
РБК узнал о предстоящем выдвижении замглавы МИДа Карасина в Совфед
10:05
В Чехии может находиться до 20 тысяч российских туристов
10:01
Губернатор Красноярского края спросил у жителей пострадавшего от наводнения Канска о желании «права качнуть»
09:38
Встреча по Афганистану пройдет в Катаре 7–8 июля
09:36
«Уральские линии» возобновили полеты в Прагу из Екатеринбурга
09:29
Депутаты предложили поднять оклад учителей до МРОТ
09:19
Мэр Тулуна рассказал об обстановке в городе
09:05
ГИБДД не знает о готовящемся ГОСТе, разрешающем скорость до 130 км/ч
09:00
США хотят расширить список товаров из ЕС, которые будут облагаться пошлинами
08:42
Климкин считает конфликт с Зеленским эмоциональной историей
08:33
На телескопе «Спектр-РГ» устранили неполадки, вызвавшие перенос его запуска
08:00
ПФР назвал условия для грамотной смены страховщика
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(обновлено: 02.07.2019)
Деятельность госкорпораций
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Белый дом поддержал вложения госкомпаний в облигации ВЭБ.РФ
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«Росгеология» множит кадры из ВЭБа
Первым замгендиректора холдинга может стать Дмитрий Курдюков
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Главу «Росгеологии» убрали по плану
Роман Панов объяснил отставку «плановой ротацией»
«Росгеологию» смывает с шельфа
Компания замедлила рост в 2018 году
Вице-премьер погружается в недра
Алексей Гордеев войдет в совет директоров «Росгеологии»
Госкомпании не расстаются с единственными
Мониторинг закупок госкомпаний
«Росгеология» укрепится в недрах
Госкомпания хочет сохранить монопольный статус
3
В дивидендах согласья нет
По выплатам госкомпаний возникает все больше индивидуальных схем
2
Слайды просмотрены, покажите доход
РСПП требует инвестбанковского подхода к предлагаемым государством инвестпроектам
Госкомпании поощрили акционеров
Выплаты промежуточных дивидендов остаются за сырьевыми компаниями
В госкомпаниях ищут спрос на электронику
Отрасль предлагают поддержать коммерческими проектами
8
Дивиденды отпускают на каникулы
Монополиям могут заменить выплаты инвестициями в инфраструктуру
Половина прибыли или гибкая ставка
Минфин и ЦБ разошлись в вопросе выплат дивидендов госкомпаниями
1
Публичное — враг третейского
Андрей Райский о незавидной судьбе госкорпораций в третейских судах
Минфин изучит неявные риски
В ведомстве ищут способы учитывать неформальные обязательства государства
Правительство проверит, кого поддержало
Закупки госкомпаний на субсидии приравняют к госзаказу
«Ростех» летит на помощь
Госкорпорация консолидирует всю санитарную авиацию РФ
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Как Иркутская область пострадала от сильнейшего за 20 лет наводнения
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В Подмосковье завершился международный военно-технический форум
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Российские и зарубежные политики на рыбалке
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Ус отклеился
Как приводят в порядок свою внешность известные политики и бизнесмены
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Boeing негде парковать 737 MAX
Какой выход нашла корпорация и какие убытки она несет
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Финансы
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Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия