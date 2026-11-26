Путин предложил обновить национальную стратегию по ИИ
Президент России Владимир Путин предложил обновить национальную стратегию развития искусственного интеллекта, рассчитанную до 2036 года, и скорректировать национальный план действий в этой области. Об этом господин Путин заявил во время выступления на конференции AI Journey.
«Чтобы занимать лидирующие позиции, нужно не просто создавать передовые решения, надо максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем, перестроить под эту задачу управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу»,— сказал российский президент.
Владимир Путин отметил, что ИИ вышел на качественно иной уровень самостоятельности, и это необходимо учитывать. Президент призвал массово внедрять искусственный интеллект, чтобы он охватывал «все сферы экономики и жизни людей».
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года была подписана президентом в 2019 году. Она обновлялась в 2024 году.