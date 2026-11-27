Один человек погиб и трое пропали при крушении контейнеровоза у берегов Кубы
У берегов Кубы потерпел крушение контейнеровоз Halima под флагом Панамы. При инциденте один человек погиб, еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил телеканал Cubavision со ссылкой на Морскую администрацию.
Для расследования причин крушения и координации поисково-спасательных работ создана межведомственная правительственная комиссия. Всего на судне находились 16 человек, оно перевозило 208 контейнеров. Среди членов экипажа — граждане Египта и Индонезии. Спасательная операция продолжается.