По данным газеты, Антонио Таяни в ответ стал критиковать работу Маттео Ренци, возглавлявшего правительство в 2014-2016 годах, и перешел на личности. Возмущение сторонников экс-премьера вызвал и жест министра: он поднес палец к губам, что выглядело как призыв к сенатору замолчать.