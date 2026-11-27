La Repubblica узнала о конфликте главы МИД Италии с оппозицией из-за Украины
Вопрос бывшего премьера Италии Маттео Ренци об украинской атаке на ливийский порт Бенгази привел к перепалке главы МИД Антонио Таяни с сенаторами оппозиционной партии Italia Viva, пишет La Repubblica.
По данным газеты, Антонио Таяни в ответ стал критиковать работу Маттео Ренци, возглавлявшего правительство в 2014-2016 годах, и перешел на личности. Возмущение сторонников экс-премьера вызвал и жест министра: он поднес палец к губам, что выглядело как призыв к сенатору замолчать.
После атаки на один из ливийских портов министр обороны Италии Гуидо Крозетто 26 ноября вызвал посла Украины Игоря Брусило и украинского военного атташе. Власти Италии опасаются эскалации в морской акватории вблизи страны.