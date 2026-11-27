Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, какое решение принял российский президент Владимир Путин по поводу участия в саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в Майами 14-15 декабря. При этом американский президент заверил, что господин Путин сможет приехать, если захочет.