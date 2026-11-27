Трамп не знает, приедет ли Путин на саммит G20 в Майами
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, какое решение принял российский президент Владимир Путин по поводу участия в саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в Майами 14-15 декабря. При этом американский президент заверил, что господин Путин сможет приехать, если захочет.
«Я не знаю, но если он захочет приехать, то, разумеется, может это сделать»,— заявил Дональд Трамп во время общения с прессой на мероприятии в Мар-а-Лаго. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Владимир Путин пока не принял окончательного решения о том, поедет ли он лично на саммит G20 в Майами.
Сам российский президент на пресс-конференции в китайском Шэньчжэне сообщил, что обсуждал с американским коллегой тему участия в предстоящем саммите G20. Владимир Путин отметил, что благодарен Дональду Трампу за приглашение, но ему не всегда комфортно часто выезжать за границу и он должен исходить прежде всего из того, что происходит в стране.