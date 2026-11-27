По оценке эксперта, в целом СТМ сейчас занимают в среднем 15–20% оборота крупных торговых сетей, а в жестких дискаунтерах на них приходится около 50–60% ассортимента. Продажи таких товаров ежегодно растут в среднем на 18–20%, замечают в АКОРТ. По данным аналитической компании NTech, в первой половине 2026 года продажи СТМ выросли в натуральном выражении на 9% год к году, в денежном — на 14%. Это больше, чем общее увеличение продаж товаров в торговых сетях, составившее в годовом выражении 2,1% и 6,4% соответственно.