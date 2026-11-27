Магазин вечной молодости
«Пятерочка» запускает отдельный бренд для зумеров
Пока одни ритейлеры оптимизируют портфели собственных торговых марок (СТМ), «Пятерочка» решила вывести на рынок первый собственный бренд, рассчитанный на молодую аудиторию. Под ней сеть будет продавать готовую еду, снеки, сладости.
«Пятерочка» (входит в Х5) запустила новую СТМ — КОД5, под которой будет продаваться готовая еда, снеки, сладости и напитки для молодежи, рассказали “Ъ” в компании. Сейчас в ассортименте представлено 12 продуктов, в 2027 году сеть планирует расширить ассортимент до 50 позиций, к 2028 году — до 100. «Сеть будет… привлекать внимание молодых покупателей яркими рекламными кампаниями и нестандартными коммуникациями»,— сообщили в «Пятерочке». Это первая марка ритейлера, направленная на конкретную возрастную аудиторию.
Ритейлеры регулярно запускают новые собственные марки, рассчитанные на разные группы покупателей, констатирует председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. По его словам, поколение зумеров (молодежь от 18 до 26 лет) — растущая аудитория розничного рынка и сети учитывают его интересы при обновлении ассортимента.
По оценке эксперта, в целом СТМ сейчас занимают в среднем 15–20% оборота крупных торговых сетей, а в жестких дискаунтерах на них приходится около 50–60% ассортимента. Продажи таких товаров ежегодно растут в среднем на 18–20%, замечают в АКОРТ. По данным аналитической компании NTech, в первой половине 2026 года продажи СТМ выросли в натуральном выражении на 9% год к году, в денежном — на 14%. Это больше, чем общее увеличение продаж товаров в торговых сетях, составившее в годовом выражении 2,1% и 6,4% соответственно.
Для ритейлеров эти марки более экономически привлекательны: средняя валовая маржинальность таких товаров составляет около 35% против 26% у брендов производителей, замечает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Роман Самойлов. При этом, по его словам, меняется подход к развитию таких марок. Если раньше СТМ преимущественно закрывали потребность в недорогих товарах, то сейчас сети «формируют полноценную брендовую архитектуру с разными ценовыми сегментами и целевыми покупателями», добавляет эксперт.
Но запуск новых линеек сейчас сокращается. Основной бум роста СТМ наблюдался в 2022–2023 годах, поскольку после очередных западных санкций в отношении России ритейлерам пришлось в срочном порядке восполнять выпавший ассортимент, замечают в АКОРТ.
Сейчас продуктовым сетям приходится активно пересматривать портфель собственных торговых марок, оставляя лишь наиболее прибыльные, отмечает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.
Из-за повышения цен на сырье и материалы, ограничения мощностей, дефицита кадров и сами производители стали менее заинтересованы в развитии таких марок, считают в Infoline. В то же время крупные торговые сети заинтересованы в развитии СТМ: в условиях конкуренции за покупателя они стали важным инструментом привлечения и удержания клиентов, настаивает Станислав Богданов.
Однако само наличие товара на полке не гарантирует спроса, считает Роман Самойлов. СТМ должны конкурировать с известными брендами не только по цене, но и по вкусу, качеству и узнаваемости. Конкуренция между сетями усиливается на фоне снижения роста выручки. Так, по данным Infoline, по итогам января—июня 2026 года совокупная выручка топ-10 крупнейших продуктовых сетей составила 6,76 трлн руб., что заметно меньше, чем в первой половине 2025 года, когда рынок вырос на 17,3%.
Газета «Коммерсантъ» №220от 27.11.2026, стр. 8