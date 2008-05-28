Подробно Тема (обновлено: 14.06.2019)

Формирование бюджета России, его расходы и доходы, профицит и дефицит; зависимость российского бюджета от цен на нефть; уровень исполнения расходов федерального бюджета, региональные бюджеты, бюджетный маневр и бюджетное правило, бюджетные инвестиции, поправки в Бюджетный кодекс; финансирование нацпроектов, исполнение федеральных целевых программ (ФЦП) и Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП); размеры пенсий и других соцвыплат, обсуждение горизонтального субсидирования — последние новости и все самое важное о бюджете России в теме «Ъ».