Совет федерации одобрил бюджет на 2027-2029 годы
Совет федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2027–2029 годы. На первый год предусмотрены расходы в 48,74 трлн руб. при прогнозируемых доходах 43,3 трлн руб. Дефицит запланирован в размере 5,44 трлн руб., или 2,2% ВВП.
В 2028 году доходы должны достичь 45,83 трлн руб., расходы — 50,95 трлн руб. На 2029 год заложены 48,62 трлн и 53,87 трлн руб. соответственно. Дефицит в эти годы составит 5,12 трлн руб. и 5,25 трлн руб. — по 1,9% ВВП.
Расчеты бюджета опираются на прогноз инфляции не выше 4% ежегодно. В пояснительной записке предусмотрена базовая цена нефти для бюджетного правила в $50 за баррель на 2027-2030 годы. К 2029 году планируется свести первичный структурный дефицит к нулю.
Среди поправок — субсидия РЖД в размере 20 млрд руб. в 2027 году: она частично покроет операционные расходы локомотивного комплекса по грузовым перевозкам за 2026–2027 годы. На комплексное развитие сельских территорий регионам предусмотрели 36,3 млрд руб. в 2027 году вместо 14,9 млрд руб.