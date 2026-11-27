Расчеты бюджета опираются на прогноз инфляции не выше 4% ежегодно. В пояснительной записке предусмотрена базовая цена нефти для бюджетного правила в $50 за баррель на 2027-2030 годы. К 2029 году планируется свести первичный структурный дефицит к нулю.