Рост экспорта не обещает крепости рубля
Ценовая поддержка платежного баланса остается неустойчивой
Профицит текущего счета РФ за январь—сентябрь 2026 года вырос на 43%, до $40,8 млрд, благодаря увеличению доходов от экспорта, следует из опубликованных 16 ноября данных Банка России. Однако ценовая поддержка платежного баланса остается неустойчивой, а покупки валюты по бюджетному правилу ограничивают влияние экспортных доходов на курс рубля. Аналитики ожидают умеренного ослабления российской валюты: с нынешних примерно 82 руб./$ до 85 руб./$ к концу года.
Согласно обзору платежного баланса от ЦБ, рост экспортных доходов за третий квартал года во многом увязан с кризисом на Ближнем Востоке. Перебои в поставках из региона повысили мировые сырьевые цены: Brent в июле—сентябре стоила на 40% дороже, чем годом ранее, а мировой индекс газовых цен был в полтора раза выше. При этом российские экспортеры не могли в полной мере воспользоваться конъюнктурой: поставки сдерживали проблемы в Азово-Черноморском бассейне, а также ограничения на экспорт топлива и других товаров. Часть потерь удалось компенсировать перенаправлением грузов на альтернативные маршруты. В итоге товарный экспорт РФ в третьем квартале вырос на 19% год к году.
Импорт товаров в третьем квартале увеличился на 20%, несмотря на ослабление рубля. По оценке ЦБ, основной вклад в прирост внесли поставки машин, оборудования, транспортных средств, минеральных продуктов и химии. Дополнительный спрос на импортное топливо возник из-за необходимости обеспечить внутренний рынок. Увеличение импорта объяснялось не только потребительским спросом, но и потребностями производства и восполнением внутреннего предложения.
В итоге за девять месяцев товарный экспорт принес РФ на $51,5 млрд больше, чем годом ранее, расходы на импорт товаров выросли на $33,5 млрд. Еще $2,5 млрд прироста торгового профицита компенсировало расширение дефицита услуг — прежде всего из-за увеличения расходов россиян за рубежом и стоимости транспортных услуг иностранных компаний. В результате совокупный профицит торговли товарами и услугами вырос на 31%, до $65,7 млрд.
На фоне таких результатов торговли совокупный дефицит первичных (включая дивиденды, проценты и оплату труда) и вторичных доходов (безвозмездных текущих переводов) достиг $25 млрд, а профицит текущего счета в январе—сентябре оказался на 43% больше, чем годом ранее,— $40,8 млрд. Увеличение первичных и вторичных доходов за девять месяцев ЦБ связывает с ростом исходящих личных переводов.
В сентябре резкое подорожание нефти не сопровождалось сопоставимым увеличением торгового профицита, отмечают аналитики Райффайзенбанка, оценившие данные ФТС. Несмотря на повышение цены Urals с $67 до $92 за баррель, сальдо осталось вблизи уровней предыдущих месяцев — одновременно с экспортом рос и импорт. По оценке банка, на этом могли сказаться сокращение физических поставок нефти и нефтепродуктов и задержка отражения новых цен в экспортной выручке. В октябре аналитики ожидают улучшения: нефтяной экспорт поддержали и цены, и восстановление объемов поставок.
Обзор Центра ценовых индексов подтверждает такие выводы. Средняя налоговая цена российской нефти выросла за месяц на 12,4% и оставалась выше $100 за баррель, энергетический уголь подорожал на 8–11%. Сводный индекс цен сырьевого экспорта весь октябрь превышал 100 пунктов от базы января 2022 года.
Дорогие нефть и газ позволили ЦБ повысить годовой прогноз экспортной выручки, ухудшив оценку физических объемов экспорта и увеличив ожидаемый импорт. На 2026 год регулятор прогнозирует товарный экспорт в $499 млрд, импорт — в $349 млрд и профицит текущего счета в $71 млрд. При уже полученных за девять месяцев $40,8 млрд это предполагает еще около $30 млрд профицита в четвертом квартале.
Рост экспортных доходов, заметим, не означает автоматического укрепления рубля. В Райффайзенбанке считают высокие нефтяные цены временными и указывают на объемы покупки валюты по бюджетному правилу. По данным ЦБ, чистые продажи валюты экспортерами в октябре сократились на фоне подорожания нефти. На 16 ноября официальный курс составлял 82,15 руб./$, ориентир, в частности, экспертов Альфа-банка на конец года — 85 руб./$. Краткосрочно рубль может получать поддержку от продаж валюты под налоговые и дивидендные выплаты, однако этот фактор не обеспечивает устойчивого укрепления курса.
Газета «Коммерсантъ» №212от 17.11.2026, стр. 2