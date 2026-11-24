«С каждым годом бюджет становится сложнее и сложнее. Но тот бюджет, который сегодня приняла Государственная дума,.. снижается дефицит бюджета по сравнению с уровнем текущего года... С точки зрения устойчивости бюджета, хорошая конструкция»,— прокомментировал господин Силуанов по итогам рассмотрения проекта бюджета (цитата по «РИА Новости»). По словам министра, те приоритеты, которые определил президент, полностью обеспечены финансовыми ресурсами.