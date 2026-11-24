Силуанов назвал непростым принятый бюджет на 2027-2029 годы
Принятый в третьем чтении федеральный бюджет на 2027-2029 годы непростой, но он отвечает на все вызовы. Об этом заявил вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов.
«С каждым годом бюджет становится сложнее и сложнее. Но тот бюджет, который сегодня приняла Государственная дума,.. снижается дефицит бюджета по сравнению с уровнем текущего года... С точки зрения устойчивости бюджета, хорошая конструкция»,— прокомментировал господин Силуанов по итогам рассмотрения проекта бюджета (цитата по «РИА Новости»). По словам министра, те приоритеты, которые определил президент, полностью обеспечены финансовыми ресурсами.
Сегодня депутаты Госдумы утвердили в третьем чтении закон о бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. На 2027 год предусмотрены расходы в 48,74 трлн руб. при ожидаемых доходах 43,3 трлн руб. В 2028 году бюджет должен получить 45,83 трлн руб., а потратить 50,95 трлн руб. На 2029 год доходы определены в 48,62 трлн руб., расходы — в 53,87 трлн руб.