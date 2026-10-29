Новые налоги поддержаны концептуально
Госдума в первом чтении поддержала инициативы правительства по наполнению бюджета
Два налоговых законопроекта, вошедших в бюджетный пакет правительства, 29 октября прошли первое чтение в Госдуме. Ко второму чтению к ним уже накопилось множество вопросов — в частности, замечания депутатов и Счетной палаты вызвали предложения правительства по налогу на сверхприбыль для недропользователей и по обелению торговли на маркетплейсах. По некоторым вопросам Минфин уже выразил готовность пойти на уступки — например, в части введения таможенного сбора на приобретенные через интернет-площадки товары из-за рубежа.
Представивший законопроекты Госдуме замглавы Минфина Алексей Сазанов рассказал об основных подготовленных изменениях. Первый набор поправок, в частности, включает в налоговую базу НДФЛ со ставками налога от 13% до 22% пассивные доходы граждан (вместо 13–15% сейчас) — от дивидендов, процентов от вкладов, продажи имущества. Также в нем содержится повышение с 15% до 22% ставки налога на прибыль личных фондов и введение 22-процентного НДС для трансграничной онлайн-торговли. Второй законопроект предусматривает введение налога на сверхприбыль для горнодобывающей промышленности.
Несмотря на уже вечерний час (начало рассмотрения затянулось из-за принятия бюджета на трехлетку, см. материал на этой же странице), депутаты были настроены на дискуссию. Так, парламентариев обеспокоили предложения по введению НДС на товары трансграничной электронной торговли, а также таможенного сбора в размере 100 руб. за посылку на продукцию для личного потребления стоимостью до €200. Алексей Сазанов частично опасения снял, сообщив, что ко второму чтению планируется внести поправку о том, что таможенный сбор не будет взиматься в отношении товаров электронной торговли. «Вводить и НДС, и таможенный сбор не планируется»,— заверил он.
По мнению депутатов, сами положения о введении НДС требуют конкретизации — комитет Госдумы по бюджету и налогам в своем заключении на законопроект предложил уточнить категории лиц, которые должны платить налог. Кроме того, отмечается неопределенность механизма возврата суммы НДС, если покупатель вернул товар. В части электронной торговли внутри РФ комитет предлагает отказаться от ряда новелл, нацеленных на обеление торговли через маркетплейсы,— это введение обязанности площадок самостоятельно выявлять налоговые риски продавцов и появление возможности приостанавливать прием заказов и размещение карточек продавца по поручению налоговиков.
Первый зампред бюджетного комитета Госдумы Ольга Ануфриева обратила внимание на необходимость дополнительного обоснования некоторых положений, которые «не в полной мере соответствуют принципам справедливости»,— например, это обязанность банка удерживать наивысшую ставку НДФЛ в размере 30% с доходов от банковских процентов лиц, о которых доверительный управляющий не предоставил информацию. Алексей Сазанов согласился с этим и сообщил, что ко второму чтению планируется проработать исключение этой нормы из поправок.
Наиболее же спорным ожидаемо оказался законопроект о налоге на сверхдоходы (НСД) для недропользователей: со ставкой в 30% — для компаний, добывающих железную руду и руды цветных металлов, драгметаллы, сырье для алюминия и удобрений, и со ставкой в 20% — для золотодобытчиков. Ранее введение этого налога вызывало возражения РСПП — в качестве альтернативы объединение предлагало временное повышение налога на прибыль (см. “Ъ” от 15 октября). Бюджетный комитет в своем заключении концептуально поддержал идею налога на сверхдоходы, но предлагает учитывать финансовое положение, рентабельность и фактическую возможность для предприятий уплатить его, чтобы сбор не стал препятствием для работы низкорентабельных и убыточных добывающих компаний.
Алексей Сазанов на эти пожелания заметил, что необходимо «разбирать каждый конкретный случай — если есть какие-то компании, которые уплата налога поставит на грань банкротства», то Минфин готов корректировать налог. Отметим, что Счетная палата в своем заключении заняла более жесткую позицию, чем финансовое ведомство, посчитав пониженную ставку для золотодобытчиков необоснованной и отметив, что среднеотраслевая рентабельность затрат отрасли существенно выше, чем у других добывающих отраслей.
Газета «Коммерсантъ» №202от 30.10.2026, стр. 2