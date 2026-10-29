Новые налоги поддержаны концептуально

Наиболее же спорным ожидаемо оказался законопроект о налоге на сверхдоходы (НСД) для недропользователей: со ставкой в 30% — для компаний, добывающих железную руду и руды цветных металлов, драгметаллы, сырье для алюминия и удобрений, и со ставкой в 20% — для золотодобытчиков. Ранее введение этого налога вызывало возражения РСПП — в качестве альтернативы объединение предлагало временное повышение налога на прибыль (см. “Ъ” от 15 октября). Бюджетный комитет в своем заключении концептуально поддержал идею налога на сверхдоходы, но предлагает учитывать финансовое положение, рентабельность и фактическую возможность для предприятий уплатить его, чтобы сбор не стал препятствием для работы низкорентабельных и убыточных добывающих компаний.