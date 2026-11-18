Несмотря на то что до конца года Минфин должен привлечь около 1,8 трлн руб., в последний аукционный день он отсек больше половины спроса на ОФЗ. Удовлетворенными оказались заявки лишь на 74 млрд руб.— минимальный объем с 1 июля. Минфин сохраняет жесткую политику, охлаждая наиболее агрессивный спрос. В таких условиях растет вероятность выхода на рынок эмитента с облигациями с плавающим купонном (флоатерами), а также долговыми бумагами, привязанными к инфляции.