Цена отсечения
Минфин удовлетворил заявки на ОФЗ лишь на 74 млрд руб.
Несмотря на то что до конца года Минфин должен привлечь около 1,8 трлн руб., в последний аукционный день он отсек больше половины спроса на ОФЗ. Удовлетворенными оказались заявки лишь на 74 млрд руб.— минимальный объем с 1 июля. Минфин сохраняет жесткую политику, охлаждая наиболее агрессивный спрос. В таких условиях растет вероятность выхода на рынок эмитента с облигациями с плавающим купонном (флоатерами), а также долговыми бумагами, привязанными к инфляции.
На аукционах 18 ноября по размещению двух выпусков ОФЗ с фиксированным купоном совокупный спрос составил более 163 млрд руб., улучшив результат предшествующей недели на 21%. Однако, несмотря на рост спроса, Минфин отсек больше половины заявок (56,6%), удовлетворив их лишь на 70,8 млрд руб. С учетом заявок на 2,9 млрд руб., удовлетворенных на дополнительном размещении после аукциона, суммарный объем размещения составил 73,7 млрд руб. Это на 17% меньше результата предшествующей недели и в 2,45 раза уступает показателю конца октября.
Результаты минувшего аукционного дня стали худшими с начала июля.
Тогда на фоне снижения ключевой ставки Банком России на 0,25 п. п. вместо ожидаемых рынком 0,5 п. п. произошло сильное падение цен на рынке госдолга. В итоге на аукционе 1 июля Минфин провел размещение лишь одного выпуска ОФЗ-ПД объемом 10,4 млрд руб.
Нынешний аукцион также проходил не в самых лучших рыночных условиях. В среду индекс гособлигаций RGBI опустился до 111,5 пункта, потеряв с начала недели 0,5% и откатившись к значению месячной давности. Снижению способствовали данные по инфляции — за неделю, закончившуюся 9 ноября, она выросла до 0,12% против снижения на 0,04% неделей ранее. В годовом выражении рост цен ускорился до 6,97%. «Настроения инвесторов ухудшались также на фоне жесткой риторики заявлений главы Банка России по ДКП на слушаниях в Госдуме»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.
Дополнительное давление на долговой рынок оказывает значительный навес предстоящего предложения государственных облигаций в связи с увеличением планов по заимствованиям на этот год с 5,5 трлн до 6,5 трлн руб.
С начала года с учетом минувшего аукционного дня выручка Минфина от аукционов ОФЗ составила 4,8 трлн руб. Таким образом, для исполнения плана в оставшиеся полтора месяца придется привлечь 1,75 трлн руб. (350 млрд руб. в один аукционный день). Это в полтора раза превышает рекордные показатели апреля, когда выручка от размещений доходила до 240 млрд руб.
Такие объемы одними размещениями ОФЗ-ПД не привлечь. Поэтому уже в ближайшие недели аналитики ожидают размещения облигаций с переменным купоном, основными покупателями которых традиционно выступают госбанки. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что одного выпуска объемом 1 трлн руб. не хватит для выполнения плана, а потому министерство может задействовать еще один флоатер.
Часть плана может быть закрыта через предложение инфляционных облигаций (линкеров; номинал выпуска зависит от уровня инфляции). Тем более что в начале месяца Минфин зарегистрировал новый выпуск с погашением в июне 2037 года в объеме до 250 млрд руб. «В 2026 году линкеры были самыми доходными облигациями. Новое размещение должно вызвать повышенный спрос, хотя с точки зрения объема вряд ли станет определяющим для выполнения плана по заимствованиям»,— считает руководитель направления анализа долговых рынков ФГ «Финам» Алексей Ковалев.
Еще одним источником рыночного финансирования могут выступить юаневые облигации. В предыдущий раз Минфин разместил их в конце весны на 10 млрд CNY с доходностью 7,65% годовых (см. “Ъ” от 28 мая). Но к таким инструментам, как считают участники рынка, до конца года эмитент, скорее всего, не будет прибегать в том числе по причине низкого интереса. «Минфин обычно размещает юаневые ОФЗ под погашение старых выпусков в долларах и евро. Таких погашений до конца года нет. Поэтому мы полагаем, что такие облигации будут выпущены уже в следующем году»,— отмечает господин Васильев.