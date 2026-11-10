Дефицит бюджета России за январь — октябрь составил 5,2 трлн рублей
Дефицит федерального бюджета России за январь — октябрь 2026 года составил 5,2 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Это следует из материалов министерства финансов РФ.
Отмечается, что в этом году дефицит на первичном структурном уровне составит 1,8% ВВП. Объем доходов федерального бюджета в январе — октябре этого года превысил 33,17 млрд руб. Это на 11% больше, чем объем поступления доходов в аналогичном периоде 2025 года, отметили в Минфине. За 10 месяцев расходы увеличились на 13,4% по сравнению с периодом прошлого года. Их объем составил 38,4 трлн руб.
В Минфине сообщили об отклонении от целевых параметров структурного баланса из-за увеличившихся расходов на финансирование приоритетных направлений и сокращении базовых нефтегазовых доходов. «При этом расширение структурного дефицита в текущем году финансируется, преимущественно, не прибегая к дополнительным заимствованиям на рынке ОФЗ (ограничены в пределах 1 трлн руб.)»,— сообщили в министерстве. По данным Минфина, такое решение принято, чтобы смягчить ситуацию с доступностью кредитных ресурсов для внебюджетного сектора и поддержать стабильность на финансовых рынках.