Также Даниил Егоров рассказал об итогах работы механизма внесудебного взыскания долгов с граждан. До 1 ноября 2025 года взыскание задолженности с физлиц происходило только в судебном порядке — в отличие от юридических лиц и ИП, для которых уже была предусмотрена внесудебная процедура. Распространение на граждан такого порядка было связано с высокой нагрузкой на судебную систему, притом что подавляющее большинство решений выносилось в пользу налоговиков. Списание задолженности с банковского счета без решения суда допускается при отсутствии спора с налоговым органом (в противном случае запускается судебная процедура). Этот механизм за январь—октябрь этого года принес в бюджет дополнительно 60 млрд руб. В общей сложности, добавил глава ФНС, должниками перестали быть 7 млн человек, а количество судебных заседаний по взысканию долгов с граждан сократилось до 120 тыс. в этом году (с 3,8 млн в 2025-м).