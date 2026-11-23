Владимиру Путину предъявили налоги
ФНС отчиталась об увеличении поступлений
Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным 23 ноября подвел промежуточные итоги работы ведомства в этом году — прежде всего в части собираемости налогов. За январь—октябрь рост налоговых доходов бюджетной системы составил 11% в годовом выражении. Основной источник — НДС по новой ставке, поступления которого увеличились на 33%. Среди иных факторов — рост сборов налога на прибыль, а также работа системы подтверждения ожидания товаров при импорте и механизма внесудебного взыскания налоговых долгов с граждан.
Встреча с Владимиром Путиным была приурочена ко Дню работника налоговых органов (отмечается 21 ноября). Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров доложил президенту, что за десять месяцев бюджетная система РФ усилиями налоговиков получила на 11% больше налоговых поступлений, чем годом ранее,— 54,6 трлн руб. Рост налоговых поступлений в федеральный бюджет оценивается в 2,2 трлн руб. (10,4% год к году), в региональные — в 1,5 трлн руб. (9,4%).
Главный вклад в налоговые доходы внес НДС. По словам Даниила Егорова, поступления налога выросли на 33%, или на 2,6 трлн руб.
По данным Минфина, общий объем поступлений внутреннего НДС за этот период составил 10,8 трлн руб. (против 8,1 трлн руб. годом ранее). Повышение с этого года ставки НДС с 20% до 22%, по оценкам ФНС, принесло бюджету дополнительно 793 млрд руб. Как отметил Даниил Егоров, Минфин прогнозировал сумму в 920 млрд руб.— с учетом текущих показателей, заверил глава ФНС, «мы точно попадем в эту цифру».
Также фактором роста сборов стал запуск с июня этого года системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Речь идет о механизме, нацеленном на борьбу с уходом импортеров от таможенных платежей, который распространяется на ввоз товаров из стран ЕАЭС автомобильным транспортом. Его суть — во внесении импортерами на счет ФНС обеспечения уплаты «импортных» НДС и акциза. По словам Даниила Егорова, налоговые поступления от работы СПОТ превысили 41 млрд руб. при годовом плане в 50 млрд руб. В общей сложности поступления НДС на ввозимые товары, по данным Минфина, в январе—октябре составили 3,9 трлн руб., что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Поступления налога на прибыль, которые наряду с НДФЛ составляют главный источник фискальных доходов региональных бюджетов, по словам Даниила Егорова, выросли на 8%.
Общий объем этого налога глава ФНС называть не стал, однако, по данным Минфина, за январь—октябрь поступления составили почти 3,6 трлн руб. (против 3,3 трлн руб. годом ранее). При этом, сообщил господин Егоров, в первом квартале ситуация с общей налоговой прибылью была «так себе» — показатель снизился на 6%. В итоге ситуация выровнялась: по итогам первого полугодия рост составил 6%, за три квартала — 12%.
Также Даниил Егоров рассказал об итогах работы механизма внесудебного взыскания долгов с граждан. До 1 ноября 2025 года взыскание задолженности с физлиц происходило только в судебном порядке — в отличие от юридических лиц и ИП, для которых уже была предусмотрена внесудебная процедура. Распространение на граждан такого порядка было связано с высокой нагрузкой на судебную систему, притом что подавляющее большинство решений выносилось в пользу налоговиков. Списание задолженности с банковского счета без решения суда допускается при отсутствии спора с налоговым органом (в противном случае запускается судебная процедура). Этот механизм за январь—октябрь этого года принес в бюджет дополнительно 60 млрд руб. В общей сложности, добавил глава ФНС, должниками перестали быть 7 млн человек, а количество судебных заседаний по взысканию долгов с граждан сократилось до 120 тыс. в этом году (с 3,8 млн в 2025-м).