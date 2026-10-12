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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Финансы

Силуанов: бюджет на 2027-2029 годы выдержит любые колебания на мировых рынках

12.10.2026, 15:22
Бюджет России на 2027-2029 годы подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям на мировых рынках, заверил министр финансов Антон Силуанов. В него, в частности, заложено снижение базовой цены на нефть с $59 за баррель в 2026 году до $50 за баррель в ближайшие три года.
Министр финансов России Антон Силуанов

Министр финансов России Антон Силуанов

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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По словам господина Силуанова, при работе над документом правительство сделало акцент на эффективности использования средств, в том числе на финансировании госсектора и повышении адресности социальной поддержки, передает «РИА Новости». Первое чтение проекта бюджета Госдума наметила на 29 октября.
Бюджет России
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Антон Силуанов
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