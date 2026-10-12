Силуанов: бюджет на 2027-2029 годы выдержит любые колебания на мировых рынках

Бюджет России на 2027-2029 годы подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям на мировых рынках, заверил министр финансов Антон Силуанов. В него, в частности, заложено снижение базовой цены на нефть с $59 за баррель в 2026 году до $50 за баррель в ближайшие три года.