Адаптация федерального бюджета России к внешним шокам последних лет завершена, заявил замминистра финансов Владимир Колычев. По его словам, бюджет на 2027 год выглядит устойчивым, а Минфин продолжает работу по снижению его зависимости от внешних факторов.