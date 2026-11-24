В Минфине заявили об адаптации российского бюджета к шокам
Адаптация федерального бюджета России к внешним шокам последних лет завершена, заявил замминистра финансов Владимир Колычев. По его словам, бюджет на 2027 год выглядит устойчивым, а Минфин продолжает работу по снижению его зависимости от внешних факторов.
«На следующий год, в принципе, адаптация бюджета к тем шокам, которые последние годы нас преследуют, можно сказать, завершена. Мы, конечно, не знаем будущего, никто не знает, что там заготовлено»,— сказал Владимир Колычев на пленарной сессии международного форума Финансового университета (цитата по РБК).
24 июня Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете на 2027–2029 годы. Глава Минфина Антон Силуанов в выступлении перед депутатами подчеркнул, что доля нефтегазовых поступлений в доходах федерального бюджета не превысит 17%, а ненефтегазовый дефицит составит всего около 5% ВВП — это минимальный показатель с 2008 года.