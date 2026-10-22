Силуанов посоветовал жить экономнее
Вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов считает, что нужно жить экономнее. Он напомнил, что финансовые возможности зависят от состояния государственного бюджета.
«В нынешнее время именно так и надо делать (жить экономнее.— “Ъ”). Это не значит, что надо затягивать пояса. Нужно просто определять более четко приоритеты, на что тратить те ресурсы, которые аккумулируются через бюджет»,— сказал господин Силуанов на встрече с «Новыми людьми» в Госдуме. По его словам, проект бюджета на ближайшие три года основан на этих принципах.
Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов в конце октября. Документ предусматривает выполнение социальных обязательств, финансирование обороны и безопасности, поддержку участников СВО и их семей, а также развитие технологического лидерства. Прогнозируемый дефицит бюджета в каждый год — 2% ВВП.