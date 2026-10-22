Силуанов посоветовал жить экономнее

«В нынешнее время именно так и надо делать (жить экономнее.— “Ъ”). Это не значит, что надо затягивать пояса. Нужно просто определять более четко приоритеты, на что тратить те ресурсы, которые аккумулируются через бюджет»,— сказал господин Силуанов на встрече с «Новыми людьми» в Госдуме. По его словам, проект бюджета на ближайшие три года основан на этих принципах.