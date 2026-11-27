Закрытые и интервальные ПИФы для квалифицированных инвесторов будут платить 15% с дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей. Налога не будет, если за год пайщикам распределят не менее 90% дохода. Исполнять налоговые обязанности будут управляющие компании.