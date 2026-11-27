Совет федерации одобрил налоговые поправки
Совет федерации 27 ноября одобрил налоговые поправки, заложенные в бюджет на 2027-2029 годы. Они призваны укрепить устойчивость бюджетной системы. Документ повышает штрафы за налоговые нарушения и некоторые госпошлины.
Граждане получат социальный вычет при покупке медизделий для операций. При расчете НДФЛ выигрыши в азартных играх будут суммировать за год и вычитать проигранные ставки. Сейчас налог рассчитывают отдельно с каждого выигрыша.
Закрытые и интервальные ПИФы для квалифицированных инвесторов будут платить 15% с дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей. Налога не будет, если за год пайщикам распределят не менее 90% дохода. Исполнять налоговые обязанности будут управляющие компании.
Для дивидендов нерезидентам из недружественных стран на счета «С» ставка вырастет до 35%. Личным фондам с долей пассивных доходов более 90% ставку налога на прибыль повысят с 15% до 22%. С 2027 года всем личным фондам запретят упрощенную систему налогообложения. Закон вступит в силу со дня официального опубликования, отдельные нормы — позднее.