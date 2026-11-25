Доходы региональных бюджетов выросли на 6,1% год к году, до 17 трлн руб., расходы — на 4,9% против 14,6% годом ранее. Около половины прироста доходов обеспечили поступления от НДФЛ, увеличившиеся на 10,4%. Поступления от налога на прибыль организаций выросли на 6,7%.