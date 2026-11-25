Бюджеты российских регионов исполнены с профицитом в 28,5 млрд рублей
Совокупный профицит бюджетов российских регионов без учета муниципалитетов по итогам девяти месяцев 2026 года составил 28,5 млрд руб. против дефицита в 149,3 млрд руб. годом ранее. Такие данные приведены в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА». За аналогичный период 2024 года профицит составлял 849,1 млрд руб.
Доходы региональных бюджетов выросли на 6,1% год к году, до 17 трлн руб., расходы — на 4,9% против 14,6% годом ранее. Около половины прироста доходов обеспечили поступления от НДФЛ, увеличившиеся на 10,4%. Поступления от налога на прибыль организаций выросли на 6,7%.
Наибольший профицит зафиксирован в Москве (241 млрд руб.), Татарстане (86,5 млрд руб.) и Красноярском крае (31,3 млрд руб.). С дефицитом исполнили бюджеты 58 субъектов РФ. Без учета Москвы совокупный дефицит региональных бюджетов составил 212,5 млрд руб.
Опрошенные газетой «Ведомости» эксперты связывают промежуточный профицит с замедлением роста расходов, значительная часть которых приходится на четвертый квартал. По данным Единого портала бюджетной системы РФ, к 20 ноября совокупный дефицит бюджетов регионов достиг 570 млрд руб. против 450 млрд руб. годом ранее. Согласно утвержденным бюджетам субъектов РФ, по итогам 2026 года дефицит может превысить 2,1 трлн руб. В 2025 году он составил около 1,5 трлн руб.