Деньги, льготы, дисциплина

Алексей Верещагин (ЛДПР) сообщил, что он и его коллега по фракции Сергей Антошин «еще три недели назад командовали своими бригадами на передовой», и перечислил ряд предложений партии по помощи бойцам. Так, либерал-демократы уже внесли проект об освобождении от кредитных долгов всех участников СВО (сейчас это право дается тем, кто подписал контракт после 1 декабря 2024 года). «Перед пулей все равны, значит, и перед законом все должны быть равны»,— образно пояснил комбриг. ЛДПР также предлагает закрепить единый статус участника СВО и ветерана боевых действий с одинаковым набором гарантий по всей стране, а для получения льгот ввести «принцип одного окна». «Человек, который штурмовал опорники, не должен воевать с бюрократией»,— привел депутат еще одну яркую аналогию.