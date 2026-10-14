Деньги, льготы, дисциплина
Думские фракции «разогрелись» перед рассмотрением бюджета
В преддверии намеченного на конец октября рассмотрения в первом чтении проекта нового бюджета депутаты Госдумы на заседании 14 октября дружно посвятили выступления от фракций финансовым вопросам. Выслушав коллег, спикер Думы Вячеслав Володин пообещал оппозиции поддержку «всех здравых предложений», но попросил не забывать о дисциплине.
Первым по традиции выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он сообщил, что днем ранее коммунисты встречались с премьером Михаилом Мишустиным и, «казалось, с полуслова понимали друг друга». «Не хватает минимум 10 трлн руб., чтобы заткнуть дыры. Нет их, к сожалению, и у Мишустина, хотя в целом в стране они имеются»,— подчеркнул господин Зюганов. И не забыл добавить, что при нынешнем финансово-экономическом курсе задачи, которые ставит стране президент, нерешаемы.
Алексей Верещагин (ЛДПР) сообщил, что он и его коллега по фракции Сергей Антошин «еще три недели назад командовали своими бригадами на передовой», и перечислил ряд предложений партии по помощи бойцам. Так, либерал-демократы уже внесли проект об освобождении от кредитных долгов всех участников СВО (сейчас это право дается тем, кто подписал контракт после 1 декабря 2024 года). «Перед пулей все равны, значит, и перед законом все должны быть равны»,— образно пояснил комбриг. ЛДПР также предлагает закрепить единый статус участника СВО и ветерана боевых действий с одинаковым набором гарантий по всей стране, а для получения льгот ввести «принцип одного окна». «Человек, который штурмовал опорники, не должен воевать с бюрократией»,— привел депутат еще одну яркую аналогию.
Вячеслав Володин не оставил его выступление без комментария, призвав глав профильных комитетов «проработать все прозвучавшие предложения и найти возможности поддержать, обсудив это вместе с правительством».
Володин пообещал, что Дума будет реализовывать все «здравые предложения», потому что «Единая Россия» (ЕР), «придя в этот зал в большинстве, обеспечила возможность самореализации всем партиям».
В то же время спикер предложил депутатам «начинать с себя» и не прогуливать заседания, ведь после выборов «еще и месяц не прошел», а в зале уже есть пустые места.
Максим Гулин («Новые люди») тоже рассказал об инициативах своей фракции, среди которых — идея продавать «красивые» автомобильные номера на «Госуслугах» (весной профильный комитет вернул этот законопроект на доработку) и «умный протекционизм» — введение точечных пошлин на зарубежные товары, которые уже производятся в России (по оценкам фракции, это позволило бы привлечь в бюджет около 164 млрд руб.). Еще примерно 75 млрд руб. в год, по расчетам «Новых», может принести повышение стоимости патентов для иностранных работников. «Если главным способом пополнения бюджета останутся новые налоги, сборы, штрафы, мы очень быстро зайдем в тупик, потому что невозможно бесконечно собирать деньги с людей, у которых их просто нет»,— резюмировал депутат.
Идея с автономерами господина Володина заинтересовала, и он предложил подумать, куда можно будет направить средства от их продажи. Но при этом надо точно посчитать, сколько средств может привлечь в бюджет реализация этой нормы, оговорился спикер, чтобы не получилось, что потратить придется больше, чем в итоге можно будет получить.
Вице-спикер Александр Бабаков («Справедливая Россия») призвал изменить подход к бюджету, отказавшись от восприятия государства как обычного предприятия, и перейти к активному поиску денег для финансирования развития. По его мнению, проект бюджета лишь отражает результаты прошлых инвестиций, тогда как для будущего роста необходимы новые масштабные вложения, особенно в энергетику и реальный сектор. Поэтому вместо простого перераспределения средств в рамках бюджета господин Бабаков предложил организовать широкую дискуссию о том, как правительство и ЦБ будут обеспечивать экономический рост и социальные обязательства в следующем году.
Наконец, Андрей Исаев (ЕР) напомнил, что президент Владимир Путин, выступая на первом пленарном заседании новой Думы, просил депутатов принять сбалансированный бюджет, а для этого «исключить любой разрушающий нас изнутри популизм».
Между тем уже начались политические спекуляции на тему бюджета, посетовал единоросс: например, многие СМИ написали о снижении расходов на здравоохранение, не приняв во внимание, что на него идут еще и средства фонда обязательного медицинского страхования. «Сбалансированный бюджет не означает, что мы, как гоголевский Плюшкин, должны начать экономить на всем. Но это значит, что мы должны решить две задачи: определить приоритеты бюджета и обеспечить максимально эффективное расходование тех средств, которые мы заложим»,— подчеркнул господин Исаев.