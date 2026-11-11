Демпфер теряет в цене
Выплаты нефтяникам из бюджета за октябрь могут снизиться на 11%
Котировки экспортной альтернативы бензина АИ-92 и дизтоплива в портах Северо-Запада, используемые для расчета топливного демпфера, впервые с июня снизились в октябре на 4–10%. По оценкам аналитиков, выплаты нефтекомпаниям за октябрь из-за снижения мировых цен могут сократиться примерно на 45 млрд руб.
Стоимость экспортной альтернативы бензина АИ-92 в портах Северо-Запада в октябре снизилась на 9,7% относительно сентября, до 114,42 тыс. руб. за тонну, следует из данных ФАС. Котировка для дизтоплива уменьшилась на 4,3%, до 140,99 тыс. руб. за тонну. Экспортная альтернатива по обоим продуктам подешевела впервые с июня.
Показатели используются для расчета демпфера, который правительство выплачивает как субсидию нефтекомпаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо, если экспортная цена выше внутрироссийской. Если средние за месяц оптовые цены бензина АИ-92 и дизтоплива превышают индикативные на 20% и 30% соответственно, выплаты за месяц обнуляются. Порог «обнуления» на 2026 год — 74,76 тыс. руб. за тонну для АИ-92 и 76,63 тыс. руб. за тонну для дизтоплива.
Вице-премьер Александр Новак в октябре говорил, что в правительстве рассматривают предложение о введении моратория на обнуление топливного демпфера, который действовал с 1 октября 2025 года по май 2026 года. Но до сих пор таких решений не принято. По данным ФАС, средняя оптовая цена реализации АИ-92 класса «Евро-5» за октябрь снизилась на 1,8%, до 68,9 тыс. руб. за тонну, дизтоплива — выросла на 5,8%, до 71,7 тыс. руб. за тонну.
Стоимость импортной альтернативы бензина АИ-92 и дизтоплива, используемой для расчета «импортного демпфера», в октябре, напротив, достигла максимума с начала расчета в июне и июле. Так, котировка для АИ-92 увеличилась на 14,5% за месяц, до 123,71 тыс. руб. за тонну, для дизтоплива — на 8,6%, до 132,34 тыс. руб. за тонну. Как поясняли в ФАС, импортная альтернатива рассчитана исходя из средней цены в Индии за месяц и средней стоимости перевозки топлива с западного побережья Индии в порты Балтики.
Выплаты по демпферу нефтекомпаниям непрерывно росли с июля в условиях высоких мировых цен на топливо из-за нехватки предложения. Как следует из данных Минфина, в октябре за сентябрь компании получили 415 млрд руб., что на 36% больше, чем годом ранее. По оценке «Эйлера», демпферные выплаты нефтекомпаниям за октябрь составят около 370 млрд руб., на 11% меньше, чем за сентябрь. Снижение, поясняют аналитики, в основном связано с уменьшением удельных ставок демпфера — с $515 до $427 за тонну для бензина и с $675 до $642 за тонну по дизтопливу. Небольшой вклад дал и рубль, укрепившийся в среднем с 85 руб./$ до 83 руб./$. «По итогам ноября, вероятно, значительно снижение демпферных платежей, так как мировые цены стремительно снижаются на фоне роста экспорта из стран Ближнего Востока»,— говорят в «Эйлере».
При расчете импортной альтернативы, отмечает налоговый эксперт Борис Луцет, учитываются фрахт и страхование военных рисков, что толкает котировки вверх даже на фоне относительного снижения мировых цен. И, как известно, добавляет он, в существующей формуле она импортеров не устраивает и, вероятно, либо будет изменена, либо будут найдены иные источники компенсации. Как писал “Ъ”, для стимулирования импорта топлива и компенсации расходов на доставку, которые не покрывает демпфер, нефтекомпании могли повысить цены на бензин и дизтопливо на АЗС. В Минэнерго же подчеркивали, что импортный бензин не может оказывать существенного влияния на среднюю цену и потребность в таких поставках снижается. По данным Kpler, морской импорт нефтепродуктов в Россию в октябре увеличился на 25% относительно сентября, до 54 тыс. баррелей в сутки (б/c), но остается на 35–99 тыс. б/c ниже летних пиков (см. “Ъ” от 6 ноября).
В целом, отмечает Борис Луцет, стоимость экспортной альтернативы сильно зависит от таких факторов, как напряженность на Ближнем Востоке и выборы в США, но из-за действующего запрета на экспорт топлива внутренние цены практически не реагируют на изменение мировых. Но, говорит он, налоговая система продолжает субсидировать нефтепереработку из бюджета исходя из экспортной альтернативы, хотя внутренние цены сегодня скорее производная предложения: больше ремонтов — выше цены, меньше ремонтов — цены ниже. Как отмечает источник “Ъ”, сейчас оптовые цены на нефтебазах Москвы снизились до 80–85 тыс. руб. за тонну, запасы топлива пока есть, однако дальнейшая динамика предложения остается неясной из-за возобновления атак на НПЗ.
Газета «Коммерсантъ» №208от 11.11.2026, стр. 7