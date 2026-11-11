Демпфер теряет в цене

При расчете импортной альтернативы, отмечает налоговый эксперт Борис Луцет, учитываются фрахт и страхование военных рисков, что толкает котировки вверх даже на фоне относительного снижения мировых цен. И, как известно, добавляет он, в существующей формуле она импортеров не устраивает и, вероятно, либо будет изменена, либо будут найдены иные источники компенсации. Как писал “Ъ”, для стимулирования импорта топлива и компенсации расходов на доставку, которые не покрывает демпфер, нефтекомпании могли повысить цены на бензин и дизтопливо на АЗС. В Минэнерго же подчеркивали, что импортный бензин не может оказывать существенного влияния на среднюю цену и потребность в таких поставках снижается. По данным Kpler, морской импорт нефтепродуктов в Россию в октябре увеличился на 25% относительно сентября, до 54 тыс. баррелей в сутки (б/c), но остается на 35–99 тыс. б/c ниже летних пиков (см. “Ъ” от 6 ноября).