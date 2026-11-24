В 2027–2029 годах при определении МРОТ будут ориентироваться на прогноз роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций. Нормы, связывающие расчет с медианной зарплатой, на эти три года приостановят. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в своем заключении объяснил, что такой подход позволит опираться на более актуальные и комплексные прогнозы, а не только на статистический показатель медианной зарплаты.